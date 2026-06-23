Por: Raúl Terrazas Barraza

Más y más talacha para alcaldes

Otra más de diputados para alcaldes. Ahora es la propuesta del legislador Humberto Prieto Herrera, quien, mediante una iniciativa presentada a la Legislatura, pretende transformar la administración pública de los ayuntamientos a partir de la digitalización de procesos y la modernización interna, a fin de lograr eficiencia, sustentabilidad y, según esto, cercanía con la gente.

El punto es que, como siempre sucede con las sesudas iniciativas que las y los legisladores presentan contra los ayuntamientos, en ninguna parte de la iniciativa se dice que, para llevar a cabo ese proceso, el Congreso del Estado gestionará ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado el aumento de un 10 o hasta 20 por ciento de las participaciones estatales.

Ello, porque para digitalizar procesos, modernizar servicios internos y dejar de usar papel para hacer gobiernos municipales eficientes y sustentables, se requiere dinero contante y sonante para la adquisición de computadoras, escáneres, servidores, equipos de red, plataformas especiales y la contratación de personas con amplios conocimientos en manejo de redes y datos.

Digitalizar, modernizar, lograr eficiencia y sostenibilidad son acciones que, por donde quiera que se mire, los ayuntamientos, a mitad del año fiscal, no tienen los recursos necesarios para atender la reforma al primer párrafo de la fracción LVIII del artículo 49 del Código Municipal de Tamaulipas, que se refiere a fortalecer el uso estratégico de las tecnologías de la información y comunicación en los ayuntamientos.

En el documento que fue turnado a las comisiones de Asuntos Municipales y de Estudios Legislativos Primera del Congreso del Estado, el diputado Prieto Herrera hace ver que su intención es poner a tono a las presidencias municipales con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas en asuntos de sostenibilidad.

Pero la realidad es que, desde el punto de vista presupuestario, no hay manera de que, en caso de que las comisiones conviertan la iniciativa en dictamen y sea aprobada por el pleno, se pueda llevar a cabo.

Quizá sería mucho más fácil que alguno de las o los integrantes de la Legislatura 66 propusiera la compra del libro Aprende a Administrar un Municipio 2026, recién editado por el Mtro. Felipe Vega, quien es fundador y director general de CECANI Latinoamérica y un referente en la capacitación y fortalecimiento del sector no lucrativo. Además, es una de las voces más influyentes en la gestión y financiamiento de organizaciones de la sociedad civil.

El libro habla de la administración pública enfocada en el desarrollo de municipios y explica de manera práctica cómo fortalecer la operación, organización y planeación en los ayuntamientos de México.

Entre los temas están la administración pública municipal, la planeación estratégica y territorial, la gobernanza y el desarrollo local, la transparencia y la rendición de cuentas, la participación ciudadana, las políticas públicas municipales, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gestión de recursos públicos, el desarrollo económico y social y el fortalecimiento institucional municipal.

Garantiza que los alcaldes, síndicos, regidores y funcionarios municipales aprenderán cómo mejorar la administración municipal, fortalecer la organización institucional, estructurar políticas públicas locales, generar estrategias de desarrollo municipal, impulsar la transparencia y la gobernanza, integrar participación ciudadana efectiva y mejorar procesos administrativos y la toma de decisiones.

Desde luego, el libro tampoco habla de aumentar los recursos presupuestales a los ayuntamientos como plataforma para fortalecer sus funciones, en el entendido de que para todo se requieren recursos financieros, de los cuales, por desgracia, los alcaldes no disponen, quizá con excepción del de Llera, Moisés Antonio Borjón Olvera, porque pagó a una creadora de contenido para adultos para que asistiera al festejo del Día del Padre en ese municipio.

Los otros

Una de las facultades con mayor contacto social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es, sin duda, la de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ya sea con personas de comunidades del área rural como de la urbana.

Por ello, no es fortuito que el rector de la institución, médico Dámaso Anaya Alvarado, hable de sinergia con sectores productivos, aunque en este caso lo hizo con el sector pecuario, luego de poner en marcha el curso-taller denominado Manejo Eficiente de Ranchos para Mantener la Productividad, que se realiza esta semana.

En las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, que dirige el ingeniero José Ramón Guerrero Gamboa, y a las cuales acudió también el subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, médico Cuauhtémoc Amaya García, el líder de los universitarios ofreció todo el respaldo de los investigadores y expertos en producción animal con que cuenta la institución.

Además de las alianzas que la UAT tiene con otras universidades para que acudan capacitadores de talla nacional e internacional, así como toda la infraestructura para el sector pecuario, comenzando con el rastro Tipo Inspección Federal (TIF) y el equipamiento para capacitación sobre deshuesado, corte y empaque de productos cárnicos, para darles un valor agregado.

En el inicio del curso-taller para el manejo eficiente de ranchos, el ingeniero Guerrero Gamboa, dirigente de los ganaderos, consideró relevante su realización, de ahí que se cuente con una gran asistencia de productores, técnicos y personal de sus empresas agropecuarias, al permitir la mejora en las prácticas pecuarias de cada unidad de producción.

Los temas son atractivos y dejarán gran experiencia, pues se abordarán la rentabilidad, sanidad y sustentabilidad, en todos los casos mediante el uso de tecnologías para el control de plagas, entre ellas el gusano barrenador del ganado, la nutrición en sequías, el análisis de costos de producción, la evaluación genética y las prácticas de bienestar animal.