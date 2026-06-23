Fortalece DEMA atención integral con capacitación en nueva Ley de Salud Mental y Bienestar Psicosocial de Tamaulipas

-Salud mental, eje clave en la reinserción social.

Tampico, Tamaulipas.- Junio 23 de 2026.- Al ser la salud mental uno de los ejes de reinserción social en la población menor de edad en conflicto con la Ley Penal, personal del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes ubicado en el municipio de Altamira asistió a la presentación de la Ley de Salud Mental y el Bienestar Psicosocial del Estado de Tamaulipas.

Para una mejor comprensión de este ordenamiento legal que entró en vigor desde el 12 de mayo del año en curso, el Colegio de Psicólogos del Sur de Tamaulipas A.C., presentó una conferencia sobre la estructura de esta ley en el Centro Cultural ‘’Lic. Carlos Dorantes del Rosal’’, ubicado en las instalaciones del Campus Tampico del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST).

La ponencia estuvo a cargo del presidente del Colegio de Psicólogos y Psicólogas Victorenses, Ricardo Hernández Brussolo; a través de esta actividad, se fomentó el diálogo para aclarar dudas e inquietudes por parte de las y los asistentes a este evento.

Este ejercicio permitió al personal de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), específicamente a quienes laboran en este centro ubicado en la zona sur, fortalecer su formación como operadores del sistema integral de justicia penal para adolescentes y garantizar un proceso que priorice su interés superior.