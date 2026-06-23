Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

El mundial casi en Tamaulipas

Este fin de semana qué pasó se vivió muy cerca de Tamaulipas la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA, tanto en Houston, Texas, como el Monterrey, Nuevo León; y por primera vez a unos cuantos kilómetros del Río Bravo y de la carretera a Monterrey, se concentraron miles de japoneses y holandeses en esta dos sedes para vivir la Fiesta más Mexicana, el mundial 2026.

Todo esto estuvo al alcance de los tamaulipecos por la Televisión, la Radio y el Internet. Nos dimos cuenta como México recibió a miles de extranjeros muy cerca de nuestra tierra; se queda un precedente que muy pronto esto pueda vivirse en casa tanto en Tampico, Ciudad Victoria o en otro lugar de nuestro estado. Esto lo veremos pronto. Ojalá.

Por cierto, la prensa dirigió e impulso las reglas para entender a fondo qué está pasando; ahora se juegan cuatro cuartos de tiempo para hidratación de los jugadores y esto corresponde a nuestro clima y forma de vivir. Así todo cambia y lo tenemos que entender; obviamente esto corresponde a la terminación de la segunda ronda de grupos y lo que sigue.

Reglón aparte. Morena vive ya el proceso interno para escoger candidatos para hacer las encuestas que nos dirán qué mujeres y qué hombres van a ser los precandidatos a la gubernatura para el 2027, diputaciones federales, locales y alcaldías. Todo esto se inició el 22 de junio, o sea, ayer y el tiempo ya nos alcanzó, por lo que Morena empieza a calentar motores también en Tamaulipas rumbo al 2028.

Por lo pronto, anote para nuestro estado a la carismática Tania Contreras López, Olga Sosa Ruiz y Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, y por los varones, en primerísimo lugar está el rector Dámaso Anaya Alvarado; le sigue José Ramón Gómez Leal ‘JR’ y Carlos Enrique Cantúrosas Villarreal, aunque se puede colar y remplazar alguno de los dos últimos Héctor Villegas González, más conocido entre la raza populachera como “El Calabazo”. Y estos ya están jugando desde ahora.

También está el caso de Lalo Gattás y Hugo Reséndez Silva, pero para el 2027, que tendrán que prepararse para los meses de septiembre y octubre en que también se adelantó todo para los puestos federales y locales, por lo que las encuestas a estos dos morenistas los pone como punteros constantemente, por lo que no los pierda de vista en el futuro inmediato. El primero iría por la diputación federal y el segundo por la alcaldía de Victoria, y con garantía de triunfo.

En otro orden de ideas, se sigue viviendo la cuenta regresiva para saber las nuevas y contundentes con las que pueda terminarse el caso de las visas de los gobernadores que empezó a armar y “difamar” el periódico “Los Ángeles Times”, periódico de circulación en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y que puso en público ciertos nombres de gobernadores Morenistas, lo que nos muestra que nada está seguro para nadie y que todo puede cambiar de un momento a otro, por lo que todo ahí queda, no trasciende y no es creíble.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, las encuestas ya empiezan a manifestar tendencias para las próximas elecciones del 2027, los municipios de Tamaulipas según los comportamientos previos así van; ratifican para Morena ya que mantendría la ventaja en alcaldías como en Nuevo Laredo, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, Tampico, Madero, Altamira, El Mante, Tula, Jaumave, … Y para la “oposición” serian; el PAN conservaría alcaldías como Miguel Alemán, Rio Bravo, Xicoténcatl, Antiguo Morelos y la alcaldía de Valle Hermoso. El PT conservaría Palmillas, Casas y Díaz Ordaz.

2.- El gobernador Américo Villarreal Anaya, luego de encabezar los Honores a la Bandera de este lunes en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, nuestra escuela con mucho orgullo, y luego de salir del evento, le cuestionamos que como le fue en el Pueblo Mágico de Tula el pasado fin de semana. Dijo muy bien, muy contento con la gente, pues dimos consultas directamente, y luego le preguntamos de que nieve había pedido por allá, me dijo, la de garambullo y la de chochas, que esta última eran la mejor. Te la recomiendo, muy rica, bueno todas estas muy ricas. Me dijo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.