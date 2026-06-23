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Con infraestructura deportiva, gobierno de Américo fortalece educación en Tamaulipas

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 23 de 2026.- El gobierno de Américo Villarreal Anaya a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) fortalece la educación en escuelas de nivel superior con infraestructura deportiva.

El secretario Pedro Cepeda Anaya reconoció el apoyo de esta administración estatal para llevar a cabo dos importantes obras como lo son los gimnasios de la Escuela Normal de Educadoras “Estefanía Castañeda” y el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria con una inversión acumulada de 96 millones de pesos.

El titular de la SOP, reconoció que estos dos complejos deportivos son fundamentales para que la educación sea más sólida brindándole una educación integral a las nuevas generaciones.

“Estos dos gimnasios resumen mejor que cualquier discurso lo que queremos decir cuando hablamos de obras que transforman y resultados que permanecen”, refirió el servidor público.

Cepeda Anaya subrayó estas infraestructuras como modernas y funcionales cancha profesional de baloncesto, gradas, área de palcos, sanitarios, vestidores y sistema de aire acondicionado.

Indicó que con la construcción de estos espacios el Gobierno de Tamaulipas fortalece la infraestructura educativa, fomenta estilos de vida saludables y brinda a las nuevas generaciones instalaciones dignas y de calidad para su preparación profesional y personal.

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