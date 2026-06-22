Por: Raúl Terrazas Barraza

Verano de trámite y puente a la algarabía

El verano que llegó a México es una estación de paso, un trámite necesario para llegar, tras cruzar ese puente caluroso, a la verdadera temporada donde el país cobra vida: las fiestas patrias de septiembre, el inicio del último tercio del año en octubre, el Día de Muertos, el festejo de la Revolución Mexicana y el Buen Fin en noviembre, así como las posadas, vacaciones decembrinas, Navidad y fin de año.

Es un hecho que, para el mexicano, el verano es una estación de trámite o muy administrativa; en tanto, el resto del año tiene más emociones y festividades, en especial al considerar que la verdadera energía colectiva despierta a partir de septiembre.

La estación más calurosa del año, asociada a actividades escolares, pasa casi desapercibida porque la gente prefiere la última parte del año.

En otras naciones, el verano es casi sagrado porque las poblaciones vienen de inviernos muy crudos y oscuros; por ello, la salida del sol intenso incluso trae celebraciones. Sin embargo, en México las cosas son al revés: la canícula y el cansado calor no son sinónimo de ir a la playa a disfrutar el sol, sino de sobrevivir al clima extremo.

En especial, la canícula ocasiona que durante varias semanas el calor sea extremo; hay sequía y un gran desgaste físico en las personas, con la amenaza de insolación, golpes de calor y la necesidad de que las autoridades actúen para evitar que se realicen labores expuestas al sol y a sus altas temperaturas.

En el verano, de acuerdo con los datos poblacionales, no se celebra: se padece; y si es en aire acondicionado o a la sombra, es una gran ventaja. Además, las vacaciones son un trámite escolar y no se ven como descanso real.

Para mexicanas y mexicanos, el verano es época de graduaciones que implican gastos, inscripciones que generan desembolsos, compra de uniformes y largas listas de útiles escolares; por tanto, se convierte en un periodo de estrés financiero y de organización en las familias. En consecuencia, no hay desconexión para el descanso o actividades similares.

En el caso de los jóvenes que cursan educación media superior y superior, desde antes del inicio del verano ya están incorporados a trabajos que les permitan obtener algún ingreso, que con suerte podría alcanzarles para ahorrar y contar con recursos para el siguiente semestre. Esta es otra forma de crudeza: si en invierno se habla de fríos crudos, en verano se padecen calores abrasadores.

Una segunda consideración sobre el peso del verano es que el calendario emocional del mexicano comienza en septiembre, ya que con ese mes llega una extensa lista de actividades cívicas y culturales relacionadas con la identidad histórica. Una vez pasada la canícula, hacia agosto, las personas comienzan a pensar en el mes patrio, con el que llegan el orgullo mexicano, las reuniones, la comida tradicional y el mariachi, que ratifican el sentido de pertenencia de las y los mexicanos.

Si se piensa en la dimensión antropológica de la estación que inició este domingo, el verano carece de mitología: no hay un dios del verano al cual celebrar, ni se conoce alguna festividad que durante julio y agosto una a los mexicanos. Esta época del año es, más bien, tiempo del reloj, de calendarios escolares y de trabajo diario bajo un inmenso calor del cual todo mundo se queja.

Decía el escritor Octavio Paz que el mexicano es un ser ritual; por eso, los últimos cuatro meses del año, luego de los intensos calores, llega el tiempo sagrado y cultural. La mayor parte de la gente vive a la espera del mes patrio, porque es el momento en que el mexicano es; y en los meses siguientes gasta, si ahorró, y eleva el nivel de convivencia al dar rienda suelta a la celebración de la historia: la Independencia, la Revolución, las posadas, los regalos, la Navidad y el fin de año.

Como sea, el verano tiene que vivirse al máximo, pese a ser una época de trámite hacia mejores momentos familiares. Y ni modo: a prepararse para soportar las altas temperaturas, ante el pronóstico de al menos tres olas de calor durante esta estación y la disminución de lluvias en la canícula.

Los otros

En su programa Diálogos con Américo, el gobernador de la entidad, doctor Américo Villarreal Anaya, se refirió de manera enfática a la importancia de aprovechar correctamente los recursos naturales que dan fortaleza al estado y sugirió regularlos, ordenarlos, recuperarlos y, en caso necesario, rehabilitarlos bajo la premisa de que la población viva en equilibrio entre sustentabilidad y progreso.

Es necesario que la sociedad participe y colabore para establecer condiciones adecuadas a favor del cuidado del ambiente y la protección de la biodiversidad, mientras que la administración a su cargo interviene en la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales con el propósito de garantizar que el agua de primer uso se destine a las zonas urbanas y al consumo de la población, mientras que el agua tratada se utilice para uso industrial o el mantenimiento de áreas verdes.

También impulsa la generación de energías limpias, como la producida en parques eólicos y mediante la operación de plantas de ciclo combinado. Explicó que está por iniciar la construcción de un parque eólico en el municipio de Mier.

Esta semana de actividades del mandatario tamaulipeco comienza con los honores a la bandera, que se realizarán en el Instituto Tecnológico de Victoria, ubicado al poniente de la ciudad y que pronto cumplirá 51 años, ya que inició sus actividades en 1975 con una matrícula de casi 150 alumnos, quienes conformaron, cinco años después, su primera generación.

Estarán en la ceremonia los secretarios del gabinete estatal, entre ellos el titular de Educación, doctor Miguel Ángel Valdez García, por tratarse de una institución de su área; representantes de las corporaciones de seguridad; la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, maestra Tania Contreras López; el presidente del Congreso del Estado, diputado Sergio Ojeda Castillo; y el responsable de la Junta de Gobierno, diputado Humberto Prieto Herrera.