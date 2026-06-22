Fortalecen ITM y FINABIEN coordinación para proteger el envío de remesas de familias migrantes

Ciudad de México.- Junio 22 de 2026.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), sostuvo una reunión de trabajo con la Directora General de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), Rocío Mejía Flores, y su equipo de trabajo, con el propósito de dar seguimiento a los posibles efectos que podrían generarse en el envío de remesas de la diáspora tamaulipeca radicada en Estados Unidos hacia sus familias en la entidad, derivados de eventuales ajustes en las políticas de supervisión y control financiero de ese país.

El Director General del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, informó que durante el encuentro se analizaron diversos escenarios relacionados con mayores requisitos de identificación, verificación de operaciones y condiciones de acceso a servicios financieros para las y los tamaulipecos en Estados Unidos, particularmente aquellos en situación migratoria irregular, lo que podría impactar la regularidad, oportunidad y seguridad de los envíos de remesas.

Asimismo, señaló que ambas instituciones coincidieron en la importancia de mantenerse atentas a los riesgos potenciales asociados a modificaciones en las políticas financieras estadounidenses, así como en la necesidad de fortalecer la bancarización como una alternativa que permita brindar mayor certeza y protección tanto a la comunidad migrante como a las familias receptoras de remesas en Tamaulipas.

Rodríguez Alvarado destacó que se acordó establecer un esquema permanente de coordinación e intercambio de información para monitorear el comportamiento del entorno financiero y sus posibles efectos en los flujos de remesas, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y las acciones de acompañamiento dirigidas a la población migrante.

“El propósito de esta coordinación es reducir riesgos, evitar la intermediación informal y garantizar mejores condiciones para el envío y recepción de remesas. Ante posibles restricciones en el acceso al sistema bancario, es importante generar alternativas que protejan el patrimonio de las familias tamaulipecas y fortalezcan la seguridad de sus recursos”, expresó.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, mantiene un firme compromiso con la protección y el bienestar de las familias con vínculo migrante, impulsando acciones que contribuyan a preservar la estabilidad económica de los hogares y a brindar acompañamiento cercano a las y los tamaulipecos que radican en el extranjero.