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Concientizan a estudiantes sobre consecuencias de cometer delitos

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-Fortalece DEMA prevención con pláticas en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Junio 22 de 2026.- En seguimiento a la estrategia de prevención primaria del delito, personal del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes del municipio de Nuevo Laredo impartió una plática preventiva en la Escuela Primaria “Mariano Azuela”.

La orientación denominada ‘’Concientización sobre la Comisión de Delitos y la Ley de Adolescentes’’ estuvo dirigida a estudiantes del quinto y sexto grado, quienes se encuentran en transición de la infancia a la adolescencia.

A través de estas acciones, la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) fortalece las acciones para prevenir el delito y su reincidencia entre menores de edad.

Asimismo, involucra a docentes y padres de familia en el proceso para prevenir la comisión de delitos y conductas antisociales en esta etapa.

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