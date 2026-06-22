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Agiliza Obras Públicas trámites en su padrón de proveedores

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 22 de 2026.- La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas ajusta el proceso para el registro a su padrón de proveedores con el objetivo de agilizar el trámite.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya, explicó que, como parte de las formalidades administrativas para la entrega del tarjetón de inscripción, y en cumplimiento con el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado y el Código de Conducta de la Secretaría de Obras Públicas, se requiere que el representante legal de la empresa interesada lea ambos códigos y, al momento de recibir físicamente el tarjetón, firme dos documentos: el acuse de recibido del tarjetón y la carta de enterado, mediante la cual declara conocer el contenido de dichos códigos.

Indicó que, para agilizar el procedimiento, se adjunta desde ahora el formato de la carta de enterado, el cual deberá entregarse impreso, firmado y escaneado, para integrarse al expediente digital antes de la entrega del tarjetón de proveedor.

La Secretaría de Obras Públicas tiene disponibles los códigos mencionados para su consulta en el siguiente enlace https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/codigos/.

Con estas acciones, el procedimiento será más rápido y eficiente.

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