POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Morena deja traslucir que se siente amenazado

Este domingo, militante y simpatizantes de Morena, y ciudadanos en general, se dieron cita en ciudad Mier para refrendar su compromiso con los principios de la 4a Transformación, la defensa de la Soberanía Nacional y la consolidación de un proyecto de nación sustentado en la justicia social, la democracia y el bienestar del pueblo.

El mensaje manejado este domingo durante la celebración de las asambleas informativas de Morena, trasluce un sentimiento de sentirse amenazado, por eso deja claro que el propósito principal de estos eventos es “defender la soberanía nacional, combatir la desinformación y mantener contacto directo con la ciudadanía”.

Como usted sabe, las celebraciones de estas asambleas, se han llevado a cabo en plazas públicas y espacios comunitarios de todo el país, en respuesta a un llamado de la presidenta Sheinbaum, con objetivos que son muy claros: “Defender la soberanía y la transformación”: Promover las acciones del Gobierno federal y explicar los avances de la llamada revolución de las conciencias.

Pero es aún más claro, cuando indica: “Frenar la desinformación: aclarar dudas sobre el quehacer gubernamental y hacer frente a posibles injerencias externas o narrativas opositoras”. Más claro, ni el agua, Morena se siente amenazada por intervenciones extranjeras, por no decir que, por Estados Unidos, ante la ausencia de una buena relación con el presidente Trump.

En el caso del evento celebrado en Mier, asistieron los morenistas de Tamaulipas: Olga Sosa Ruiz, José Ramón Gómez Leal, Diana Hinojosa Ibáñez, Sergio “Checo” Ojeda, Silvia Burgos coordinadora territorial Estatal y enlace de la secretaría de organización del comité ejecutivo nacional, así como, Francisca Reyes Hernández coordinadora territorial de la zona norte de Tamaulipas.

El partido guinda compartió que esta estrategia se extenderá a los meses de junio, julio y agosto en todo México, durante la jornada de este domingo, se dejó constancia, que la defensa de la soberanía nacional, es una causa permanente que convoca a todos y todos los mexicanos comprometidos con la transformación del país, la independencia de sus instituciones y fortalecimiento de la vida democrática.

En ese marco de circunstancias las asambleas informativas continuarán desarrollándose en los distintos municipios de Tamaulipas, fortaleciendo la organización popular y compromiso ciudadano con los principios que dieron origen al movimiento de transformación.

GATTÁS, CONTRA ACTOS DE CORRUPCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL. – El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás, supervisó este sábado, en horario nocturno, el protocolo de revisión que realizan agentes de Tránsito Municipal a conductores, y que ha despertado malestar ciudadano dando pie a múltiples quejas por abusos cometidos durante el operativo antialcohol.

Son muchos los victorenses que han manifestado su descontento por el operativo anti alcohol que se viene practicando, el descontento es por procedimientos abusivos. Para verificar estas quejas el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, arribó al punto de revisión que opera en la Calzada Luis Caballero, para verificar el proceso e higiene del dispositivo con que se aplica la prueba a ciudadanos al volante.

El alcalde Gattás luego de señalar que existen muchas quejas, expresó, que el hecho de que la designación del titular no haya recaído en la presidencia Municipal, no por ello este nivel de gobierno, dejará de participar en el operativo correspondiente. Además, precisó que “no van a permitir este tipo de atropellos” Y es que, al ser Capital del estado, por ley la designación del titular no corresponde al alcalde, en consecuencia, el gobierno municipal no participa en el operativo. Gattás dijo respetar la designación del director de esa corporación, pero, “como autoridad y con la Mesa de Honor y Justicia, tengo la facultad, ante el abuso y corrupción de los elementos de tránsito, de proceder a dar de baja, si hay alguna falta, y denunciar ante las autoridades competentes”.

OPTIMISMO AGRÍCOLA POR LAS RECIENTES LLUVIAS. – Con este tema de lluvias y reacción en el campo, nos viene a la mente un episodio ocurrido en el “echeverrismo”, cuando el presidente LEA, le preguntó a su entonces secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Bernardo Aguirre, si las lluvias torrenciales que cayeron en esa época, agosto de 1973, eran buenas o malas para el campo. La respuesta fue: “Ni nos perjudican, ni nos benefician, sino todo lo contrario”, lo que provocó una carcajada en el presidente, que además le dio uso frecuente a esa incongruente expresión, a grado tal que se puso de moda por todo el país.

La realidad es que Bernardo Aguirre, en cierto sentido tenía razón, todas las lluvias que caen en el campo, beneficia a algunos y perjudica a otros, de tal manera que en muchos de los casos salimos tables, lo que se pierde en una zona se recupera en otra, refiriéndonos siempre a la agricultura y ganadería.

En esa tesitura traemos a este espacio las consideraciones del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, quien considera que

Las recientes precipitaciones registradas en Tamaulipas, han dejado un impacto positivo en términos generales, especialmente en regiones del norte y sur de la entidad, donde se ha logrado mejorar la disponibilidad de humedad en el suelo, rumbo al ciclo agrícola primavera verano, y hay optimismo en los productores del estado.

EN EL DIA DEL PADRE. – El apunte final es para felicitar a todos los padres que han estado presentes al lado de sus hijos, que dejaron algún mensaje con sus actuaciones, son mensajes no verbales, pero que pesan mucho en el recuerdo y la formación de cuando se es joven.

Claro que felicitamos a los padres responsables, a los que han cumplido como proveedor material, pero sobre todo al proveedor de valores y de expresiones de amor a sus descendientes. Hay actos que nunca se olvidan, por ejemplo, la de la pluma, tiene muy presente que fue papá el que me enseñó a amarrarme bien las agujetas de los zapatos, a lavarme correctamente las manos, y a dar gracias a Dios por el “pan nuestro de cada día”.

Seguramente a mi papá le faltó un hijo varón y sus dos únicas hijas, fuimos centro de sus enseñanzas y experiencias. Nunca se me olvidará cuando subí por primera vez a un barco en el puerto de Veracruz, y conocí su área de máquinas, igualmente cuando mi padre pidió permiso en la torre de control del aeropuerto para que la conociera y aprendiera su función y viera desde ahí despegar el vuelo de un avión; me enseñó a montar a caballo, aunque nunca pudo hacer que le perdiera el miedo a la bicicleta, ahí fracasó.

En fin, usted como yo debe tener muchos recuerdos de su señor padre, hacemos votos porque todos sean actos de amor, actos de construcción del ser humano. Sabemos que hay padres innombrables, no sólo desobligados, sino que maltratan, pero son más los buenos, los que nos llevaron sobre sus hombros para que pudiéramos ver al mundo desde arriba.

Y eso nos trae a la mente la frase de Isaac Newton: “Si llego lejos es porque voy en hombros de un gigante”. Es una metáfora que reconoce, que los logros se construyen sobre el trabajo, y la experiencia de otros. En este caso el de nuestros padres (ambos, papá y mamá). ¡Felicidades a todos los papás!