Genera turismo, 6 mil 753 nuevos empleos en Tamaulipas

-Esta tendencia ascendente invita a seguir impulsando estrategias que consoliden estos logros a largo plazo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 21 de 2026.- Impulsado por la nueva infraestructura, las estrategias de promoción y el aumento en la llegada de visitantes, el turismo en Tamaulipas mantiene una tendencia de crecimiento. Durante el primer trimestre del año generó 6 mil 753 empleos, lo que colocó al estado en el lugar número 11 a nivel nacional en variación del crecimiento del empleo respecto al mismo periodo del año anterior.

La Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora destacó que de acuerdo al INEGI, aumentó la población ocupada en el sector turístico, más de 5 millones 22 mil personas, es decir, 51 mil personas más entraron dentro de la actividad formal del turismo en nuestro país.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en la entidad destacó que, “este crecimiento no solo genera empleo directo, sino que impulsa cadenas productivas como el transporte, el comercio y los servicios”.

Indicó que en Tamaulipas, con la visión y estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya, el turismo se consolida como una herramienta de desarrollo regional, atrayendo inversión y fomentando la profesionalización de la mano de obra local, con beneficios que se extienden a comunidades urbanas y rurales por igual.

“Las perspectivas para el resto del año son favorables, alineadas con el dinamismo nacional donde el turismo sigue rompiendo récords en visitantes y derrama económica”, explicó el funcionario estatal.

Aseguró que el gobierno federal y estatal continúan trabajando en infraestructura y promoción para mantener esta trayectoria ascendente y maximizar el potencial turístico de Tamaulipas.

En resumen, los datos actualizados de INEGI y la Secretaría Federal de Turismo confirman que el sector turístico en Tamaulipas vive un momento de auge, con la creación de miles de empleos que fortalecen la economía estatal y contribuyen al progreso nacional, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez.