Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Honores a la Bandera en el Tec Victoria

Los Honores a la Bandera de acuerdo al rol asignado y a la agenda

gubernamental marcada, le toca organizar y desarrollar la ceremonia de este lunes 22 de junio, al Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria (TecNM) que preside la Mtra. Deysi Yesica Álvarez Vergara, la misma que encabezará como de costumbre el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya. Según la invitación muestra que la cita es a las 9:00 a.m., con atuendo institucional.

De acuerdo a la agenda, se va a inaugurar el tan esperado y moderno Gimnasio-Auditorio. Una obra que vale la pena mencionar fue gestionada por la ex directora de esta prestigiada institución educativa, Dra. Araceli Maldonado Reyes, así como por el Ing. Martin Castañón Cevallos, quien en su momento se desempeñaba como Coordinador de la Carrera de Ingeniería Civil y a quien le tocó hacer los costos de todo el proyecto a ejecutar, del cual formó parte también el secretario de Obras Públicas, Ing. Pedro Cepeda Anaya, quien fue el conducto directo a la realización de dicha obra, pues no hay que olvidar que dicho funcionario es orgullosamente egresado de este plantel.

Se habla que esta magna obra se hizo con una inversión superior a los 80 millones de pesos y hay que agradecer porque no directamente al gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, quien aportó la mayor parte para que se construyera este moderno Gimnasio-Auditorio, por lo que honor a quien honor merece y hay que aplaudirle su invaluable apoyo.

Se dice que esta extraordinaria magna obra estará muy completa en todos sus espacios de infraestructura del recinto, pues contará con modernas gradas, palcos, cafetería, sala de conferencias, estacionamiento amplio, aire acondicionado, duela, entre otros servicios más. Tan es así que, cuenta con más de 2650 metros cuadrados de construcción y está preparado para convertirse en el escenario donde se vivirán competencias, ceremonias, eventos culturales, con una capacidad de recibir a más de 1200 personas, por lo que fue pensado para inspirar y fortalecer a la comunidad tecnológica.

Total que ya está todo listo para el corte del listón de esta obra, un nuevo espacio para servir al desarrollo académico, cultural y deportivo de esta comunidad tecnológica. Una obra que será seguramente histórica, que fortalecerá la formación integral de todas y todos los estudiantes y que marcará un antes y un después en la historia del Tec Victoria. Enhorabuena.

NOTAS CORTAS

1.- Y si de deportes se trata, y por si no lo sabe, aquí se lo decimos. Directamente el rector de la UAT, el Médico Veterinario de profesión, Dámaso Anaya Alvarado, presentó recientemente y oficialmente a Gabriel Pereyra como Director Técnico del Club de Fútbol CF Correcaminos Oficial, lo cual fue una decisión que fortalece el compromiso con la consolidación de un equipo competitivo que represente con orgullo a la prestigiada Universidad Autónoma de Tamaulipas. Así que, que vengan los éxitos con la franja naranja.

2.- Y más de deportes: La Fundación Marcelo Olán Mendoza, que dirige la talentosa Lic. Erika Patricia Salinas Liziaga, promueve y le apuesta al deporte, pues así llevó a cabo el Torneo de Fútbol Infantil de la colonia Lampacitos, así como el Cuadrangular de Softbol “Día del Padre”.

Más que una competencia, fue una gran convivencia familiar que permitió compartir momentos inolvidables con niñas, niños, jóvenes y familias de todo Reynosa; fortaleciendo la amistad, la unión y los valores que los identifican como comunidad.

Ahí estuvo presente y como invitado especial el líder moral de esta corporación, el Lic. Marcelo Olán Mendoza, quien agradeció dicha invitación a la flamante presidenta de la Fundación (MOM); reconociendo también a la asociación RENOVA por su apoyo en la organización de este importante evento, así como a sus amigos del SNTSS Sección X Tamaulipas, que encabeza el Dr. Jorge González, y a la Red Juventud Sindical por su entusiasmo con la porra durante este encuentro.

Dijo el también Jefe de las Oficinas Fiscales del estado: “Gracias por permitirme ser parte de una jornada tan especial”. ¡Sigamos impulsando juntos el deporte, la unión familiar y las oportunidades para nuestra juventud!

3.- Por cierto, que muy contento y relajado se vio el gobernador Américo Villarreal Anaya el pasado fin de semana allá en el Pueblo Mágico de Tula. Que hasta invitó a que disfrutaran de un paseo en ese municipio, así como saboreó las riquísimas nieves artesanales y recomendó la de tuna y la de garambullo, dos sabores muy nuestros, dijo el mandatario tamaulipeco.

Estuvo precisamente acompañado de su esposa María de Villarreal, presidiendo la jornada más de los “Corredores de la Salud”, del Programa: Lazos del Bienestar y DIF Tamaulipas, Mensajeros de Paz. Diciendo: Qué gusto para María y para mí estar en Tula, Pueblo Mágico, acompañando a todas y todos ustedes.

Estas acciones acercan atención y bienestar a quienes más lo necesitan. Este esfuerzo es posible gracias al respaldo de nuestra Presidenta, a quien agradezco su compromiso con la salud y el bienestar de las familias. Los anfitriones del evento fueron el alcalde Rene Lara Cisneros y su esposa, la señora Macarena Inurrigarro de Lara, quienes agradecieron la visita del gobernador, así como de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas. Gracias, muchas gracias por traernos estos apoyos, sobre todo de consultas médicas para nuestra gente que más lo necesita, dijeron.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.