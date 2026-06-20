Ofrece ITCA programación incluyente y reflexiva en torno al Mes de la Diversidad

Las diferentes unidades culturales del estado han preparado actividades y acciones enfocadas en reflexionar sobre la visibilidad e inclusión de todas las personas, en sintonía con espacios culturales libres de discriminación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 20 de 2026.- Con el objetivo de garantizar el derecho de todas las personas a participar en la vida cultural sin discriminación, como parte de las políticas públicas del gobierno humanista de Américo Villarreal Anaya, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) sigue ofreciendo durante junio una programación abierta para visibilizar a los grupos LGBTTTI+ en el estado.

“El año pasado se promulgó la Ley para el reconocimiento y atención de las personas LGBTTTI+ para el estado de Tamaulipas, desde el ITCA, con el respaldo de la Secretaría de Bienestar Social buscamos promover condiciones de igualdad e inclusión, así como promover actividades culturales que transmitan la historia de la diversidad sexual y de género”, expresó Héctor Romero – Lecanda, director general del ITCA.

“Es importante entender la cultura como un derecho para todas las personas, por ello buscamos contribuir a disminuir estigmas y generar entornos más seguros, principalmente para nuevas generaciones”, dijo Romero – Lecanda.

UNA AGENDA DIVERSA

El Centro Cultural Tamaulipas inició junio con varias actividades y continuará este fin de semana con la obra “Beautiful Julia”, que se presentará de forma gratuita este sábado 20 a las 18:30 horas.

La programación continuará el viernes 26 a las 10:30 horas con la charla virtual “Derechos culturales y diversidad sexual, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas”; más tarde, a las 18:00 horas se llevará a cabo el Recital de poesía Queer: Sentires diversos, en el mezzanine del recinto.

La programación cierra el domingo 28 con “Mi pecho está lleno de centellas” película que será proyectada en la Cineteca Tamaulipas a las 18:30 horas.

OTRAS SEDES

En la zona fronteriza del estado, el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas presentará “Over the rainbow”, en su ya tradicional programa “Noche de museos”, con la presentación de Spotlight teatro a las 18.00 horas.

Por su parte, el Parque Cultural Reynosa hará lo propio en el Picnic nocturno este sábado 20 de junio a las 22:00 horas, además de las exposiciones mínimas “Somos más que una letra” que estará disponible hasta el 30 de junio en el atrio del recinto.

Puedes consultar la cartelera en las redes sociales del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.