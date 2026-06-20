Impulsa SABG acompañamiento técnico en materia de Manuales de Procedimientos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 20 de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, a través de la Dirección de Mejora de la Gestión Pública continúa realizando mesas de trabajo brindando asesoría y capacitación a las dependencias y entidades para la elaboración de manuales de procedimientos.

Durante estos encuentros, se trabajó de manera directa con personas servidoras públicas de COMAPA Rio Bravo, ITEA, Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Secretaría de Salud y Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas.

“Gracias a estas mesas de trabajo, se reafirma el compromiso de que cada dependencia y entidad identifique con precisión sus procedimientos gubernamentales; este ejercicio técnico permite conocer a detalle el funcionamiento, las actividades inherentes, los responsables y los requerimientos de cada área, logrando con ello fortalecer, simplificar y agilizar el quehacer gubernamental en beneficio de la ciudadanía” aseguró Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción.

Indicó que la dependencia a su cargo, reafirma su liderazgo en la transformación administrativa del Estado, al proveer por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, los mecanismos necesarios para modernizar, agilizar y fortalecer el quehacer gubernamental en favor de las y los tamaulipecos.