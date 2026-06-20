Darán clínica de improvisación musical de forma gratuita

-El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes anunció la clase que dará este lunes 22 de junio el experimentado músico Roberto Sánchez Picasso en el Centro Cultural Tamaulipas, en la capital del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 20 de 2026.- Para transmitir valioso conocimiento sobre música y técnicas de improvisación, el destacado guitarrista, compositor y pedagogo Roberto Sánchez Picasso regresará a Ciudad Victoria para impartir una clínica auspiciada por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA).

“Roberto Sánchez Picasso es uno de los más destacados músicos de jazz en México, orgullosamente de Tamaulipas y su trayectoria lo ha llevado también al camino de la pedagogía y la investigación, es un gusto tenerlo en casa con esta clínica gratuita”, destacó el titular del ITCA, Mtro. Héctor Romero – Lecanda.

“Con el apoyo del gobernador Américo Villarreal, desde la Secretaría de Bienestar y el instituto de cultura que tengo en mi encomienda, tenemos la responsabilidad de propiciar estos espacios de actualización y encuentro con maestros de primer nivel, sin duda es una forma de fortalecer la educación artística y al mismo tiempo nuestro desarrollo cultural”, agregó.

Por su parte, el experimentado músico platicó que esta clase forma parte de un proyecto de retribución, luego de haber terminado un postgrado académico.

“Es una actividad de retribución social por parte de la SECIHTI, que es la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades, por la beca de estudios que obtuve para el doctorado de Educación, Artes y Humanidades en la Universidad Autónoma de Chihuahua, desde el 2023 y que este año concluye con la presentación de mi tesis”, platicó el artista.

Mencionó también su entusiasmo por poder brindar esta clínica en Ciudad Victoria y encontrarse con músicos tamaulipecos.

“La idea es contribuir un poco al desarrollo de la música en nuestro estado; voy a estar hablando acerca de conceptos y hallazgos justo de esta tesis, relacionados con la improvisación, pero serán dados de manera práctica”, apuntó.

El evento es gratuito y se llevará a cabo de las 16:00 a las 19:00 horas este lunes en el Salón de Convenciones, ubicado en el segundo piso del Centro Cultural Tamaulipas.

Está dirigido a estudiantes y músicos interesados en géneros de jazz y música popular. Para tomar la clínica será importante contar con su propio instrumento.

Las y los interesados pueden acudir el día del evento, o bien, solicitar informes previamente en las oficinas del Centro Cultural Tamaulipas.