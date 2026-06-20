Celebran adolescentes en proceso de reinserción social Día del Padre

-Resultado de los talleres de capacitación laboral, los adolescentes elaboraron y obsequiaron postres

Matamoros, Tamaulipas.- Junio 20 de 2026.- Al ser los vínculos familiares un pilar esencial en la reinserción social de adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad en el municipio de Matamoros celebraron en familia el Día del Padre.

La celebración se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes ubicado en esta ciudad fronteriza, y a manera de obsequio, los menores de edad elaboraron, decoraron y obsequiaron postres.

De esta manera, además, se puso en práctica la capacitación laboral recibida en el centro como parte de las medidas de sanción de carácter socioeducativo impartidas a adolescentes que cumplen su proceso en externamiento.

Tras obsequiar los postres, atendiendo la iniciativa del Mundial Social promovida por el Gobierno de México, los menores de edad y sus familiares participaron en un partido de futbol y compartieron alimentos.