Se inaugura exposición colectiva “Habitamos”, fotografía urbana tomada por mujeres

-Luego del taller homónimo realizado en febrero pasado, este jueves se inauguró en la explanada del Centro Cultural Tamaulipas la muestra que recoge el resultado del curso, organizado por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA)

Ciudad Victoria.- Junio 19 de 2026.- Con el trabajo de 15 expositoras victorenses, bajo la mentoría de la artista plástica Verónica Mar, este jueves dio inicio la exposición al aire libre “Habitamos”, que tiene como principal objetivo mostrar la ciudad desde una nueva óptica y bajo la mirada femenina en la fotografía.

“En febrero, previo al Día Internacional de la Mujer, se realizó un taller exclusivo para ellas, donde lo primordial era explorar su propia mirada a través de la ciudad, como una forma consciente de habitar el espacio público, las fotos que se presentan ahora en junio son el resultado”, explicó Héctor Romero-Lecanda, director general del ITCA.

“Abrir estos espacios nos permite generar procesos que van más allá de una actividad de un solo día, y esa es la encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya, que a través del arte y la cultura la sociedad se fortalezca”, precisó.

Las mujeres que participaron en la exposición son originarias de diversas disciplinas, algunas con experiencia previa en la fotografía y otras que vivieron este taller como su primer acercamiento.

Gabriela Haces Suárez, Julissa García Serna, Karen Martínez Montelongo, Yéssica Maldonado Rendón, Brenda Cavazos Pantoja, Dianais Reyes, Cynthia Jasso Sampablo, Lizbeth Ortiz, Leticia Flores Escobedo, Astrid Blanco Pérez, Nadia Chapa Dragustinovis, Sofía Cedillo Hernández, Ayla Issa Cabello, Melanie Martínez González y Frida Reyna Aguilar conforman la exposición.

CIUDAD VICTORIA COMO DETONANTE CREATIVO

Una de las premisas de esta exposición de fotografía urbana es encontrar nuevas miradas para la cotidianidad, brindando espacios de reflexión y contemplación ajenos al día a día, por lo que las imágenes expresan diversos puntos de vista del paisaje urbano.

“Ciudad Victoria es una ciudad hermosa y la fotografía de calle no es tan explorada, entonces poder hacer este taller acá, con chicas que pudieron apropiarse de su ciudad, que pudieron sentirse cómodas en el espacio público, sin prisas y observando atentamente lo que ocurre a su alrededor ha sido una experiencia muy valiosa para todas”, comentó Verónica Mar, artista que impartió el taller.

Continuando el sentido de identidad e interacción pública, la exposición estará disponible hasta el próximo 13 de julio del 2026 en la explanada del Centro Cultural Tamaulipas, frente a Palacio de Gobierno, brindando una experiencia visual para los visitantes y peatones.

“La intención era que las mujeres pudieran contarnos cómo habitan en el espacio público, entonces para nosotros como institución era importante poder reunir todas estas voces, y a través de imágenes, generar esta experiencia para todos los que transitan por la explanada del Centro Cultural Tamaulipas, los invitamos a verla”, agregó Larisa López, quien coordinó el taller desde el ITCA.