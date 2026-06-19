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Refuerza Guardia Estatal Cibernética la cultura de prevención digital en escuelas de Tampico

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-Con estas acciones se promueve el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información

Tampico, Tamaulipas.- Junio 19 de 2026.- Como parte de las acciones de prevención y proximidad social, la Guardia Estatal Cibernética participó en las “Jornadas por la Prevención de las Violencias en el Entorno Escolar”, impulsadas por el Ayuntamiento de Tampico a través de la Dirección de Prevención al Delito, con el objetivo de fortalecer la seguridad digital entre estudiantes de nivel básico.

El personal especializado impartió pláticas bajo el tema “Prevención de la Violencia Digital” en la Escuela Secundaria General No. 2 “Lauro Aguirre”, donde se desarrollaron nueve platicas informativas.

En estas actividades se promovió el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información, así como la identificación de riesgos en entornos digitales, como parte de una estrategia institucional enfocada en reducir conductas de riesgo entre menores de edad.

En estas jornadas participaron 163 estudiantes y nueve docentes, quienes recibieron orientación sobre prácticas de autocuidado en línea y medidas para prevenir situaciones de violencia digital.

Con estas intervenciones, la Guardia Estatal Cibernética reafirma su papel en la prevención del delito mediante la educación y la concientización, priorizando la protección de niñas, niños y adolescentes en el uso de plataformas digitales.

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