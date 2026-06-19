Reafirma UAT su liderazgo científico en la Feria de Ciencias e Ingenierías Tamaulipas 2026

Ciudad Victoria, Tam.- 19 de junio de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tuvo una destacada participación en la Feria de Ciencias e Ingenierías Tamaulipas (FECYT) 2026, certamen estatal organizado por el COTACYT, bajo el marco del Plan Nacional de Divulgación Científica y la estrategia hacia la Copa FutBotMX de la SECIHTI.

En este encuentro, que reunió a 140 estudiantes y 47 asesores, las delegaciones de la UAT se alzaron con los máximos galardones gracias a proyectos de diversas facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias que sobresalieron por su innovación y resolución de problemáticas reales.

Durante la ceremonia de premiación, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés García, destacó su reconocimiento al papel protagónico que ejerce la UAT bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado.

El funcionario estatal recalcó que la UAT genera aproximadamente el 50 % de toda la investigación y las patentes del estado, además de concentrar más del 80 % de los miembros adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en Tamaulipas.

En el presídium estuvieron el director general del COTACYT, Julio Martínez Burnes, quien fungió como anfitrión y organizador de esta feria científica; la secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT, Evelia Reséndiz Balderas, en representación del rector Dámaso Anaya Alvarado; así como legisladores locales y directivos del sector educativo y empresarial.

En la categoría de Media Superior, la Escuela Preparatoria Mante obtuvo el primer lugar en Medicina y Ciencias de la Salud, con un proyecto de nanocompuestos contra células cancerígenas, desarrollado por Luis Aguiñaga, Leslie Flores y Sofía Covarrubias, bajo la asesoría de Karely Anaya, obteniendo su pase directo a la feria nacional FEMECI 2027, en San Luis Potosí.

En la categoría Superior, se obtuvieron los segundos lugares: en Ingenierías, Ricardo Contreras y Juan Ibarra, de la Facultad de Ingeniería Tampico, con un sistema de IA predictiva para RR. HH., junto a su asesor Juan Carlos Hernández; en Agroindustria, Fernanda Cárdenas, de la Facultad de Veterinaria, con un proyecto sobre calidad nutritiva en cereales, con la asesoría de Miguel Ruiz; y en Sistemas Informáticos, Jesús Brusa, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, destacó al diseñar un gemelo digital para optimización energética, bajo la asesoría de Edgar Tello.

Asimismo, los alumnos de la UAM Mante, Sebastián Fernández, Judith de León y Adrián Hernández, obtuvieron el tercer lugar en Agroindustria, con un bloque nutricional a base de pez diablo, bajo la tutela de Alejandro Trujillo.

Con estos resultados, la UAT ratifica su compromiso con la investigación y el impulso a sus jóvenes científicos.