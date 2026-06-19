Promueve la SSPT productos artesanales elaborados en los CEDES para celebrar el Día del Padre

-Productos de la marca “Manos Tamaulipecas Productos que Transforman Vidas”

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Junio 19 de 2026.- A unos días de celebrarse en nuestro país el Día del Padre, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) invita a la ciudadanía en general a adquirir los productos que las personas privadas de la libertad (PPLs) elaboran en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) para conmemorar esta fecha.

Entre los productos disponibles se encuentran tarros personalizados con los escudos de equipos de fútbol, tablas para picar, imágenes labradas, ceniceros, sillas, comedores, mecedoras y otros muebles elaborados principalmente en maderas de encino, cedro, pino y mezquite.

Los productos se fabrican de manera artesanal en los talleres ubicados al interior de los CEDES y son resultado de los programas de capacitación laboral impartidos a la población penitenciaria, mediante los cuales las PPLs obtienen ingresos que les permiten contribuir a su economía familiar.

En Ciudad Victoria, la tienda se ubica al exterior del CEDES, sobre la Calzada General Luis Caballero y cuenta con un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y de 08:00 a 20:00 horas los fines de semana.

Para solicitar y/o adquirir algún producto de la marca “Manos Tamaulipecas Productos que Transforman Vidas”, comercializado en cualquiera de los cinco CEDES de la entidad, la SSPT invita a la ciudadanía a comunicarse al Departamento de Promoción y Desarrollo Laboral al teléfono 834 318 6280, extensión 16124.