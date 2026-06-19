Fomenta SET proyectos científicos para resolver retos de las comunidades

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Junio 19 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), fomenta entre las y los estudiantes la creación de proyectos científicos orientados a atender problemáticas regionales, señaló su titular, Miguel Ángel Valdez García, al participar en la Feria de Ciencias e Ingenierías Tamaulipas 2026 (FECIT).

“El doctor Américo Villarreal nos ha comentado al doctor Julio Martínez Burnes y a un servidor la importancia que tiene, en su gobierno humanista, que también se desarrollen muchos proyectos que tengan impacto regional, que estén vinculados con las necesidades de cada comunidad y de cada región, y ese fue un criterio de los proyectos que hoy se seleccionaron”, enfatizó.

Recordó que el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum le ha dado gran impulso al desarrollo de los ámbitos científicos y tecnológicos, fomentando que cada vez más estudiantes, desde preescolar hasta la educación superior, se involucren y planteen proyectos que impacten positivamente a sus comunidades.

“Aquí hemos mantenido el COTACYT con muy buenos resultados. Hoy vamos a ver proyectos de educación media superior y superior que, después de la fase regional, han sido seleccionados y serán premiados los mejores”, puntualizó.

Destacó que los proyectos ganadores en la etapa estatal representarán a Tamaulipas en la siguiente edición de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI), que se celebrará en San Luis Potosí, certamen nacional organizado por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT).

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, fomenta en las y los estudiantes tamaulipecos el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación, conocimientos que se busca sean una herramienta fundamental para el desarrollo y la transformación que está viviendo Tamaulipas