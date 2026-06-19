EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues tenemos que comentarles que fue todo un éxito la Olimpiada Municipal Académica, Cultural y Deportiva que se realizó por parte del gobierno local a cargo de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ y que fue puesta en marcha por parte del Secretario de Educación en Tamaulipas, MIGUEL ANGEL VALDEZ GARCÍA ante miles de asistentes en el gimnasio, como alumnos participantes, además de sus papás y demás familiares…Creo que no solamente se cumplieron las expectativas, sino que además se rebasaron tanto por la cantidad como por la calidad de los y las participantes en esta olimpiada que fue ideada en su momento por NEY TAVARES cuando fungió como alcalde…Se vio al Secretario de Educación muy contento por el evento del que fue testigo y de GLYNNIS ni se diga, su rostro lo decía todo…Parece que no pero para muchos niños de nuestra zona rural el venir a participar y jugar en un campo sintético en el gimnasio o en la explanada principal es una experiencia de vida…En los primeros años de los setentas un servidor participó en eventos similares en el arte de la palabra y es fecha que tengo grabados en mi mente todos y cada uno de los detalles que me tocaron ver y de los que fui parte…Que bueno por nuestros niños, jóvenes y adolescentes de las diferentes instituciones educativas del municipio…En otro orden de ideas han sido buenas las precipitaciones pluviales que han azotado en buena parte de la geografía marinense pero si tenemos todavía algunas partes en las que todavía no han sido suficientes, pero lo importante es que ya empezó a llover…Por la gente del Distrito de Riego no hay problema pues por allá sus predios gozan de excelente humedad tanto por lo que les llegó de la Presa “Vicente Guerrero” como por lo que les ha caído del cielo…Pues en MORENA y sus partidos aliados como el VERDE y el PT está por iniciar su proceso interno de selección de los que en su momento van a ser sus candidatos a cargos de elección en el próximo año 2027…Nadie ha dicho que el proceso de selección va a ser fácil…En su momento se van a dar los clásicos tironeos por parte de los y las aspirantes a los diferentes cargos de elección popular…En Soto la Marina no es que vaya a ser la excepción pues nuestro municipio es un hervidero cada que tenemos calendarios político electorales…No es para nada un secreto si les digo que en el caso de la presidenta municipal GLYNNIS lo más probable es que se va a apuntar en el juego interno de MORENA-VERDE-PT pues merecimientos para ir por su propia reelección en verdad que los tiene…Ha hecho un muy buen trabajo al frente de la comuna marinense y la realidad es que trae una muy buena percepción ciudadana……De ahí que no es descabellado imaginarnos que traiga en su mente el tema de la reelección pues argumentos los tiene…Que tampoco ha dicho esta boca es mía es igual de cierto…Esperaremos y diremos…Por debajo y como la humedad es cómo podemos describir el importante avance que se registra por parte de JORGE LUIS GUAJARDO REYES en sus afanes de inscribirse en el proceso interno de selección para la alcaldía rumbo a las elecciones del 2027…No sube fotos con quienes lo apoyan en sus intenciones políticas ni hace declaraciones rimbombantes ni nada que se le parezca, pero la realidad es que no ha dejado de recibir muestras de respaldo de marsoteños y marsoteñas que ven con buenos ojos su proyecto político…Pues seguimos esperando que JUAN HERRERA lleve a cabo la ceremonia de entrega de nombramientos para las diferentes carteras del comité local a su cargo…Creo que ya se está tardando…Aunque igual de cierto es que no será tarea sencilla la de convencer a la gente de que asuma una responsabilidad en un partido que por ahora como el tricolor está en la bancarrota económica…Pero bueno se le reconoce a JUAN por sus ganas de hacer bien las cosas, con lo que hay, que en los hechos, de presupuesto, no es nada de momento… Pues los hijos de la inolvidable enfermera EMA GALVÁN como lo son GASPAR, ABELARDO y LALO ARELLANO GALVÁN están muy orgullosos por el homenaje que se le hiciera a su señora madre por parte de la presidenta municipal, GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ…Doña EMMA desde su espacio como enfermera del Centro de Salud con el paso de los años adquirió el estatus y la figura de icónica ante nuestra comunidad marsoteña…De carácter fuerte y recio…Pero ese carácter aparentemente duro, creo que escondía un corazón de lo más noble y solidario con el prójimo, pues muestras de esto que les digo las dio y de sobra tanto en su carácter de enfermera como en lo personal…Por otro lado muy criticada la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM porque no acudió a la ceremonia de inauguración del mundial en el Estadio Azteca durante el primer juego de nuestra selección…Aunque ella declaró que mejor sortearía su boleto el cual se lo ganó una niña, la realidad es que le tuvo miedo a la rechifla monumental que se iba a llevar y de la cual sus servicios de inteligencia le anunciaron en tiempo y forma…Y si, la verdad es que se iba a llevar la abucheada de su vida y es que el público asistente a los juegos mundialistas no es de la clase económica que asiste cada dos meses a los cajeros del Bienestar a cobrar su pensión…La gente de clase media y alta que va a los juegos mundialistas no requiere de sus dádivas electoreras y no están de acuerdo con las medidas populistas de su gobierno y de igual manera la repudian por defender a delincuentes como ROCHA MOYA y ADAN AUGUSTO HERNANDEZ LÓPEZ entre otros, a quienes defiende y protege con un manto enfermizo de impunidad solo por ser de MORENA en donde todos según ella son unas damitas de la caridad…En pocas palabras la presidenta SHEINBAUM le tuvo miedo al monstruo de las 80 mil gargantas…Ella solamente se siente a gusto en los eventos controlados por sus gobernadores con gente acarreada que le va a aplaudir y a corear sus aburridos discursos que son una mala copia de los de su jefe AMLO…Creo que a estas alturas y a como se ve el futuro de nuestro país sería de lo más conveniente y benéfico que en el Congreso de la Unión MORENA pierda la mayoría relativa que tiene con el respaldo del PT y del VERDE…Que hubiera un congreso sin mayoría relativa para ningún partido para que en realidad se de un verdadero debate en condiciones similares para todos los partidos políticos que tienen presencia en nuestro país…ZEDILLO gobernó sin mayoría absoluta, así como también VICENTE FOX y hasta ENRIQUE PEÑA NIETO gobernó una parte de su sexenio sin mayoría absoluta y el país no detuvo su camino…Que haya un partido en el poder ejecutivo y sin mayoría en la cámara de representantes es muy propio en los países desarrollados pues de esa manera se evita que los gobernantes no tengan a quien rendirle cuentas… Los alumnos como padres de familia, personal directivo a cargo del Prof. JESUS GARZA MARROQUIN y alumnos de la Escuela Telesecundaria “Prof. y Lic. JOSE LUIS GARCIA GARCÍA” del Ejido 3 de abril (Noche Buena) le agradecen a la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ por la realización de las pasadas olimpiadas 2026…Es cuanto nos leemos en la próxima si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…