Convoca el INJUVE Tamaulipas a sumarse a la Jornada Nacional por la Tierra y la Libertad

La actividad se replicará en la entidad tamaulipeca el próximo jueves 25 de junio

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 19 de 2026.- Con el firme objetivo de impulsar la participación comunitaria y promover entornos saludables, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) anunció la realización de la jornada nacional “Tequios por la Tierra y Murales por la Libertad”.

Esta importante actividad se llevará a cabo de manera simultánea en todo el país y tendrá como sede en Tamaulipas las canchas de fútbol rápido “Alejandro Flores Camargo”, en Ciudad Victoria, el próximo jueves 25 de junio, teniendo como sede local las canchas de fútbol rápido “Alejandro Flores Camargo” en esta ciudad capital.

El evento está diseñado para congregar tanto a las juventudes como a la población en general en una jornada de transformación social y ambiental.

En entrevista, Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE, destacó la trascendencia de este esfuerzo colectivo y la importancia de que la ciudadanía se apropie de los espacios públicos. “Esta jornada, que bajo el lema “Murales y Mosaicos por el Amor y la Libertad” busca rehabilitar y reforestar un área verde clave, es una oportunidad invaluable para que nuestra juventud demuestre su compromiso con el entorno.

Queremos fomentar la convivencia pacífica y enviar un mensaje contundente de prevención del consumo de sustancias, impulsando valores esenciales como la paz, el bienestar y la participación social activa”, afirmó el titular del Instituto.

“La ejecución de esta iniciativa es posible gracias al total respaldo del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, quien ha priorizado la atención integral a los sectores jóvenes, en perfecta coordinación con el INJUVE, perteneciente a la Secretaría del Trabajo, liderada por Luis Gerardo Illoldi Reyes. A través de este esfuerzo interinstitucional, se busca contribuir directamente a la reducción de los índices de violencia mediante el fomento de una cultura de paz”, agregó.

“La actividad contará con la estrecha colaboración del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), sumando esfuerzos para que, además de las tareas de reforestación, se realice un mural artístico en ambas actividades”, dijo finalmente.