Recibe personal de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social diversas  capacitaciones interinstitucionales

-Se busca mejorar el desempeño laboral y el servicio brindado en los CEDES

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 18 de 2026.- Resultado de la sinergia entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y las Secretarías de Educación (SET) y del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPS), personal de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social recibió capacitaciones enfocadas a mejorar su desempeño laboral y el servicio brindado en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES).

La primera, a cargo de la STPS, consistió en un “Taller Profesional sobre Estrés Laboral y Burnout”, impartida por el conferencista Carlos Picasso a través de la dirección de Capacitación y Productividad Laboral de esta dependencia, misma que encabeza Luis Roberto Cerda Govea.

En esta actividad participaron 33 personas del área administrativa, a quienes se les brindaron estrategias para el bienestar emocional en el trabajo, lo cual, además de impactar en el clima laboral, fortalece las acciones realizadas para la reinserción social de las personas privadas de la libertad (PPLs).

Por otro lado, en seguimiento a la reunión celebrada entre el subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Lorenzo Raúl Ruiz Vázquez y la directora general del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), Gloria Guadalupe González González; se llevó a cabo la actualización del personal relacionado con la implementación de los programas del ITEA en los cinco CEDES.

Esta capacitación se llevó a cabo de manera virtual y estuvo dirigida a 18 personas de la SSPT, a cargo de la directora general del ITEA y de los coordinadores de zona de los municipio en los que se ubican los CEDES; entre los temas abordados, se profundizó en la oferta educativa, evaluaciones diagnósticas y círculos de estudio.