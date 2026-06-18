Realiza Tamaulipas Congreso de Enfermería para fortalecer los programas prioritarios de salud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 18 de 2026.- Como parte del fortalecimiento del sistema de salud de Tamaulipas, el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, puso en marcha el Congreso de Enfermería “Impacto de los programas prioritarios de salud en la práctica de enfermería”, en el cual se desarrollarán estrategias e intercambiarán experiencias que impacten en el bienestar de la población.

Con la representación del mandatario estatal, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, presidió este evento académico que cada año se lleva a cabo con la colaboración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y tiene la finalidad de formular técnicas y programas que permitan reducir la morbimortalidad para implementarlos en todos los ámbitos, desde la labor administrativa, hasta el trabajo en la comunidad.

“Donde hay educación va haber salud; donde hay salud, hay educación, estos términos están estrechamente relacionados para poder realizar un trabajo con calidad, que impacte en la población tamaulipeca; y recuerden que nuestro objetivo, y sobre todo nuestra razón de ser; es, nuestro paciente”, destacó Hernández Campos durante su participación.

En el evento, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Enfermería de esta ciudad, la titular de la dependencia estatal, exhortó a los asistentes a seguir aprendiendo y reforzar diariamente sus conocimientos, a mantener esa disposición de servicio, “porque el hacerlo nos engrandece, no solo como persona, sino que se va a demostrar en cada uno de los pacientes que atendemos diariamente y que tanto lo merecen”, dijo.

Por su parte, la directora estatal de Enfermería, Irma Barragán Alvarado, destacó que en este espacio académico, científico e interinstitucional, se trabaja con unidad para impactar en los programas prioritarios de salud de la agenda 2025-2030, así como se analizan e intercambian experiencias exitosas, pero sobre todo se implementan indicadores de gestión con evidencia científica para reducir complicaciones de los padecimientos en todas las etapas de la vida.

En este contexto, se contribuye de manera directa en la disminución de enfermedades prevenibles, reducir riesgos sanitarios, reforzar la vocación de servicio, la práctica profesional, la ética y la seguridad en cada procedimiento, ya que esto representa una vida protegida y una comunidad más saludable.

En el encuentro, que tendrá una duración de dos días, se contó con la asistencia del coordinador de los Servicios Médicos del IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; el subdelegado Médico de la Oficina de Representación del ISSSTE en Tamaulipas, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán; el director General de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro; y la directora General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado.