POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Todo listo para la elección interna de Morena

El próximo lunes 22 de junio inicia el registro de aspirantes a las coordinaciones estatales (equivalente a dirigencias estatales de partido) de defensa de la Cuarta Transformación; proceso que se realizará de manera conjunta entre las tres fuerzas políticas en alianza, Morena, PT y PVEM, el proceso concluye el sábado 27 de esta misma semana, y será bajo un esquema presencial.

Por cierto, la convocatoria establece muy claramente, que “los aspirantes deberán dedicarse de tiempo completo a la coordinación Estatal”; lo que implica, que, en caso de ostentar algún cargo o responsabilidad, deberá separarse de ellos. Lo cual está muy bien, porque quien a dos amos sirve, con alguno queda mal.

Esto va junto con la advertencia, de evitar el uso de recursos públicos, gastos excesivos o vínculos familiares, o sea, no al nepotismo con los actuales gobiernos estatales en el caso de Morena..

Por otra parte, el mecanismo de elección de las tres fuerzas aliadas, tendrá lugar en las instalaciones del World Trade Center de la ciudad de México, Usted sabe, es la austeridad, porque pudo haberse realizado en Cancún o cualquier lugar paradisiaco.

En el World Trade desfilarán los aspirantes, que deberán acudir en las fechas previamente asignadas, de acuerdo a su entidad federativa, a la que obviamente buscan encabezar. Eso tal como lo indica la convocatoria, cuando se refiere al proceso de Inscripción Nacional de Elecciones de Morena.

El proceso de inscripción es obligatorio para todos los aspirantes, sin importar su militancia partidista, y forma parte de la estrategia de organización rumbo a la definición de candidaturas estatales.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández Mora, indicó, que, aunque el registro se da de manera conjunta, cada partido mantendrá sus propios procesos internos de selección mediante encuestas y evaluaciones.

Aún falta por definir las posibles alianzas en las 17 entidades donde se van a renovar coordinadores, que son las mismas donde elegirán gobernador del estado.

Entre los requisitos establecidos en la convocatoria se indica que los aspirantes deberán dedicarse de tiempo completo a la coordinación Estatal lo que implica separarse de sus cargos actuales separarse de sus cargos actuales si lo tuvieran verdad además de evitar el uso de recursos públicos, gastos excesivos o vínculos familiares con los actuales gobiernos estatales en el caso de Morelia

METEN RIENDA A ALCALDES DESDE EL CONGRESO. – Los congresos y gobiernos de los estados, entre ellos Tamaulipas, analizan la implementación de procedimientos en sus leyes de entrega-recepción, para cerrar la posibilidad de que los alcaldes salientes, hereden deudas a las próximas administraciones. Veracruz es un mal ejemplo, donde la administración estatal tuvo que entrar al rescate, y se vio obligada a adquirir la deuda bursátil de 199 municipios (de 212 que tiene), para liberar recursos y evitar que los ayuntamientos se quedaran paralizados.

En Tamaulipas se trabaja en propuestas de reformas a la Ley de Entrega-Recepción para obligar a los ediles a demostrar que están al corriente en sus obligaciones fiscales y pagos antes de concluir su mandato. En otras entidades federativas ya existen mecanismos para realizar auditorías y para sancionar a las autoridades locales que dejen las arcas sin fondos, o bien. Omitan información financiera real.

Algo que no han propuesto, pero que ya en algún momento lo implementaron algunas administraciones municipales del país, es el depósito anticipado de una suma sustancial, que por lo menos amortigüe la posibilidad de un faltante. Fue un tema que estuvo en debate nacional en la primera década del presente siglo, y que ignoramos en qué concluyó.

Por lo pronto los congresos locales que estudian el caso, advierten la posibilidad de aplicar sanciones a quienes dejen las arcas sin fondos, de igual forma, si desaparecen información financiera auténtica.

PREPARA LA UAT NUEVA OFERTA EDUCATIVA. – Bajo el rectorado de Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha logrado un crecimiento sostenido. En ese marco se proyecta la diversificación de su oferta educativa con nuevos programas académicos y la expansión de cobertura en el nivel medio superior, además de programas cien por ciento en línea.

Con la diversificación de su oferta académica y la apertura de planteles de nivel medio superior, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) prevé un incremento continuo en su número de estudiantes a corto plazo, todo esto incentivado por la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado.

La apertura de 14 nuevas opciones educativas, que incluyen nuevas carreras y la extensión de programas existentes a diversas sedes en Tamaulipas, la UAT proyecta captar un promedio de 100 estudiantes por cada nuevo programa.

El año pasado la Universidad recibió 1,400 jóvenes adicionales a los que normalmente se captan. Y en toda la casa de estudios actualmente cuenta con más de 42,000 estudiantes en todos los niveles.

TANIA SUPERVISA TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL. – En una inusual visita, la presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, realizó un recorrido de supervisión al Tribunal de Disciplina Judicial, para observar de manera directa sus condiciones de operación, e identificar necesidades; será también un recurso que permitirá consolidar instituciones más eficientes, transparentes y sustentadas en principios de responsabilidad, legalidad y ética pública.

En este recorrido acompañó a la licenciada Contreras, la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Ludivina Aldape Garfias, con quien evaluó directamente las condiciones laborales del personal y los retos que enfrenta la instancia judicial, incluyendo la infraestructura, espacios de trabajo, equipamiento y herramientas necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades institucionales.

Este acercamiento, va a permitir detectar áreas de oportunidad y necesidades operativas que podrían ser atendidas para mejorar el desempeño interno del órgano judicial y fortalecer sus procesos.

GATTÁS SUPERVISA SERVICIOS EN “LAS MISIONES”. – Luego de supervisar el estado que guardan los servicios municipales en el fraccionamiento Las Misiones, el alcalde Eduardo Gattás consideró que hacía falta pavimentación, dado que en abasto de agua y recolección de basura están cubiertos debidamente. Así es como, colonia por colonia, fraccionamiento por fraccionamiento el edil verifica las necesidades, dicta instrucciones y va resolviendo caso por caso.

En este caso, el residente del referido fraccionamiento Jorge Villarreal Robles, habitante del sector, a nombre de los más de 5 mil 300 beneficiarios, agradeció al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez la obra consistentes en la rehabilitación de 3,132 metros cuadrados que contarán con nueva carpeta asfáltica; tuvo palabras de reconocimiento para la autoridad municipal y para los regidores del Cabildo, por dar respuesta a la petición vial, por la que habían esperado 30 años y hoy es una realidad.