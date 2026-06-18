Por: Raúl Terrazas Barraza

La convocatoria de todos

La convocatoria emitida por el Instituto Electoral de Tamaulipas, en la que invita a los ciudadanos a participar en las consejerías electorales distritales y municipales para el proceso de votaciones locales que habrá en 2027, a fin de relevar a legisladores locales y presidentes municipales, no es una convocatoria cualquiera; más bien, es una exhortación de alto nivel.

Además, se emite con la debida anticipación, si se toma en cuenta que la elección está prevista para el domingo 6 de junio de 2027; por tanto, durante este año sucederán mil y una acciones tanto en materia de organización de las votaciones como en temas partidistas, a partir de los cuales habrá ratificaciones de coaliciones y declaraciones de “superpoderes” en algunos partidos que decidirán ir solos al juicio ciudadano de las urnas.

El gran exhorto de las autoridades electorales de Tamaulipas a sus ciudadanos es lograr una respuesta muy favorable en cantidad de personas que gusten formar parte del equipo del IETAM, que tendrá a su cargo la operación de los consejos distritales y municipales, porque de esa cantidad se designarán los mejores perfiles, quienes deben estar listos para entrar en funciones en diciembre venidero.

El Presidente del Instituto Electoral, licenciado Juan José Ramos Charre, fue puntual cuando habló del papel fundamental que juegan los consejos distritales y municipales, porque una conformación con ciudadanos bien comprometidos con la democracia elevará el nivel de respuesta a cada actividad requerida desde el mandato de las leyes electorales, para obtener, como en elecciones recientes, resultados confiables y sin repercusiones sociales negativas.

La presidenta de la Comisión de Organización Electoral del IETAM, consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez, hizo saber que cada ciudadano que decida participar podrá registrarse en línea, porque así está especificado en la convocatoria. Pueden entrar a la página del Instituto de aquí al 31 de julio, fecha en que se cierra la inscripción, ya que después deberán revisarse las participaciones para comenzar con el análisis de los perfiles.

Otras fechas destacadas en la convocatoria son: el examen de conocimientos, que se aplicará del 15 al 20 de octubre de este año; las entrevistas, previstas del 9 de noviembre al 4 de diciembre; y la definición, que será a más tardar el 31 de diciembre, porque los consejos deben quedar integrados para el proceso de votaciones del 6 de junio de 2027.

La lógica ciudadana de participación precisa que desde esta misma semana tienen que conocerse los primeros registros de interesados en ser consejeras y consejeros electorales en los consejos distritales y municipales. Se requieren al menos cinco personas y sus respectivos suplentes para cada integración.

Es decir, se necesitan 325 propietarios y 325 suplentes, en total 650 ciudadanos que vivirán una de las mejores experiencias de su vida, porque tener la democracia en las manos marca a las personas al potenciar la satisfacción del deber cumplido con la patria.

También existe un período señalado en la convocatoria durante el cual las y los habitantes de la entidad podrán presentar comentarios sobre los perfiles que hayan sido seleccionados.

Ello, porque, según la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Marcia Laura Garza Robles, durante el proceso de selección habrá el debido acompañamiento de las representaciones de partidos políticos y, por primera vez, la ciudadanía revisará y aportará opiniones sobre quiénes son las y los ciudadanos que decidieron participar en el proceso.

Si se requieren 650 personas para la integración de los consejos distritales y municipales, mínimo deberían inscribirse unos dos mil entre mujeres y hombres, para que en el Instituto Electoral de la entidad haya muchos perfiles que revisar y seleccionar a las y los mejores.

Por tanto, aquello que no debe suceder es que la participación sea limitada; por ello, la expedición de la convocatoria lleva una estrategia de difusión por parte del Instituto, como lo hiciera saber el consejero Ramos Charre.

También funcionará que se corra la voz de boca en boca para que, ante cualquier expresión, por mínima que sea, de participar como funcionarios en la elección local del año que viene, aquellos que los escuchen o sean sus interlocutores de inmediato animen y les expliquen la importancia de participar.

Ante esa posibilidad, es que la convocatoria no es un documento cualquiera. Todos los ciudadanos de Tamaulipas deben conocerla y compartirla con sus semejantes, para que haya una suscripción por arriba de los dos mil ciudadanos a ser evaluados por los responsables del IETAM.