Firman SIPINNA Tamaulipas y la Fiscalía Anticorrupción convenio para fortalecer la cultura de la legalidad entre niñas, niños y adolescentes

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Junio 18 de 2026.-El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado suscribieron un convenio de colaboración que permitirá desarrollar acciones conjuntas orientadas a la prevención de la corrupción y al fortalecimiento de los valores cívicos entre la niñez y adolescencia tamaulipeca.

La firma del acuerdo fue encabezada por la secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, en representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, y por el fiscal especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper Favila.

Durante su intervención, Salazar Márquez destacó que esta alianza representa un paso significativo para la construcción de una sociedad más justa, participativa y comprometida con la legalidad.

“Este es el inicio de una alianza estratégica entre el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Hoy no solo firmamos un convenio, hoy sembramos una semilla de cambio que habrá de germinar en las mentes y corazones de nuestras niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo valores que contribuyan a la construcción de una mejor sociedad”, expresó.

Asimismo, señaló que el convenio responde a la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado políticas públicas orientadas a la formación de ciudadanía responsable y al fortalecimiento de instituciones cercanas a la población.

“Bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, trabajamos para que nuestras niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos donde prevalezcan la honestidad, la transparencia y el respeto a la ley. La educación en valores y la construcción de confianza en las instituciones son herramientas fundamentales para prevenir la corrupción y fortalecer el tejido social de Tamaulipas”, subrayó.

A través de este convenio se desarrollarán programas educativos y actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de que conozcan sus derechos, identifiquen prácticas contrarias a la legalidad, comprendan la importancia de la denuncia responsable y fortalezcan valores como la honestidad, la integridad y el respeto a las normas.

De igual forma, se busca fomentar una relación de mayor confianza entre las instituciones y la ciudadanía, promoviendo la participación activa de las nuevas generaciones en la construcción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Andrés Norberto García Repper Favila, agradeció la disposición de SIPINNA Tamaulipas para concretar esta colaboración institucional y refrendó el compromiso de la Fiscalía para dar cumplimiento a los acuerdos establecidos, impulsando acciones que contribuyan a la prevención de la corrupción y al fortalecimiento de la cultura de la legalidad en el estado.

En su participación, la niña Julia Nirvana Trujillo Martínez, consejera de los derechos de niñas, niños y adolescentes, agradeció la firma de este convenio, destacando que representa una oportunidad para fortalecer la cultura de la legalidad entre las nuevas generaciones. Señaló que educar a niñas, niños y adolescentes en valores como la honestidad, la responsabilidad y el respeto contribuye a la construcción de una sociedad más justa, transparente y comprometida con el bien común.