Ferias de Empleo recorrerán Tamaulipas para acercar oportunidades laborales a la ciudadanía

-Durante los meses de junio, agosto y octubre se prevén estos eventos buscando llevar mas trabajos dignos y formales a las familias de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 18 de 2026.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas llevará a cabo una intensa jornada de Ferias de Empleo en distintos municipios del estado, con el propósito de acercar oportunidades laborales formales a la población y fortalecer la vinculación entre empresas y personas buscadoras de trabajo.

Estas acciones se realizan con el respaldo y apoyo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha impulsado una estrategia permanente para generar mayores oportunidades de empleo y contribuir al desarrollo económico de las familias tamaulipecas.

La información fue dada a conocer por Consuelo Nayeli Lara Monroy, directora general del Servicio Nacional del Empleo en Tamaulipas, quien coordina y encabeza la organización de estas jornadas de reclutamiento, en las que participarán empresas de diversos sectores productivos con vacantes para distintos perfiles laborales.

De acuerdo con el calendario establecido, la primera Feria de Empleo se realizará el próximo 24 de junio en Miguel Alemán, seguida por la jornada programada para el 25 de junio en Matamoros, teniendo como sede el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT.

Posteriormente, las actividades continuarán el 18 de agosto en Nuevo Laredo, el 20 de agosto en Ciudad Victoria, y el 27 de agosto en Altamira, mientras que en el municipio de Reynosa se contempla una Feria de Empleo durante el mes de octubre, cuya fecha será confirmada próximamente.

Lara Monroy destacó que estos espacios representan una herramienta efectiva para acercar a la ciudadanía opciones de empleo formal, facilitando el contacto directo con empleadores y permitiendo a las empresas encontrar talento humano para cubrir sus necesidades de contratación.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reafirma su compromiso de seguir impulsando estrategias que fortalezcan la empleabilidad, promuevan el trabajo digno y contribuyan al bienestar de las y los tamaulipecos, en concordancia con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya.