Desarrolla UT Matamoros universitarios con una cultura de inclusión y empatía

Matamoros, Tamaulipas.– Junio 18 de 2026.- La Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) entregó constanciasde capacitación a estudiantes de Técnico Superior Universitario (TSU) en Lengua Inglesa que participaron como Auxiliares en Educación Inclusiva, a través del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS), reafirmando su compromiso con la formación integral de su comunidad universitaria.

Diana Masso Quintana, rectora de la universidad, informó que esta capacitación tuvo como propósito preparar a jóvenes comprometidos con la construcción de espacios educativos más accesibles, empáticos y humanos, brindándoles herramientas que fortalecen la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Reconoció el esfuerzo, la dedicación y la sensibilidad social de las y los estudiantes participantes, quienes demostraron que la educación y la empatía son elementos fundamentales para transformar positivamente el entorno y contribuir a una sociedad más incluyente.

Destacó de manera especial el compromiso y la vocación de servicio de las y los universitarios, resaltando que la formación académica también debe ir acompañada de valores que impulsen una sociedad más consciente, solidaria e incluyente.

Estas acciones forman parte de la visión educativa y humanista que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, así como del trabajo coordinado con el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para continuar promoviendo una educación con sentido social.

En el marco de su 25 aniversario, la UT Matamoros continúa consolidándose como una institución comprometida con la formación de profesionistas sensibles, preparados y capaces de generar un impacto positivo en la sociedad.