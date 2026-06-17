Promueve Secretaría de Salud estilos de vida saludables con programa de activación física

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 17 de 2026.- Para promover el bienestar físico y la adopción de hábitos saludables entre la base trabajadora, la Secretaría de Salud puso en marcha la estrategia “Tamaulipas Activa”, mediante acciones de prevención de enfermedades, detección, seguimiento y fortalecimiento de estilos de vida saludables.

Así lo informó la titular de la dependencia estatal, Adriana Marcela Hernández Campos, quien resaltó que estas actividades se desarrollan en las instalaciones de la oficina central de Salud en donde se activó al personal en una rutina de 15 minutos.

“Tenemos una meta en este año, y con el apoyo e instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se implementa esta actividad entre el personal administrativo, operativo y directivo de las diferentes dependencias gubernamentales, no solamente de esta Secretaría, con el fin de cuidar nuestra salud, para servir mejor”, dijo Hernández Campos.

Esta estrategia consiste en desarrollar actividad física durante 15 minutos, al menos una vez por semana, aunado a realizar tamizajes para la detección oportuna de factores de riesgo (toma de glucosa y presión arterial); otorgar asesoría personalizada para fomentar una alimentación equilibrada; realizar actividad física para reducir el sedentarismo; así como dar seguimiento para una atención integral oportuna.

Durante la actividad física, se incluyó movilidad articular, estiramientos, ejercicios de activación muscular, pausas activas y técnicas de respiración, lo que optimiza el bienestar y previene lesiones durante las jornadas de trabajo, ya que es importante integrarlas en sesiones de 5 a 10 minutos para aliviar tensiones y aumentar la energía.

Por último, la secretaria de Salud reiteró que estas pausas durante la jornada laboral, son una alternativa para cuidar la salud de los trabajadores, debido a que en ocasiones adoptamos posturas que provocan dolores y padecimientos por la falta de movilidad y el consumo de alimentos poco saludables.