Participa Tamaulipas en Foro Nacional de Mares y Costas

Ciudad de México.- Junio 17 de 2026.- El Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, participó en la vigésima tercera sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), espacio de coordinación interinstitucional orientado a fortalecer la gestión sustentable de los mares y costas del país.

Durante su intervención, el funcionario destacó que esta participación representa la primera ocasión en que el Gobierno de Tamaulipas es invitado a este importante foro nacional, lo que fortalece la cooperación entre instituciones federales y estatales en favor del desarrollo sostenible del litoral tamaulipeco.

En el marco de la sesión realizada en la Ciudad de México, se informó sobre la conformación de grupos técnicos encargados de coordinar la planificación, el desarrollo de contenidos y la integración de propuestas de los catorce estados costeros participantes. Asimismo, se acordó la alineación de narrativas institucionales y la validación de un calendario de publicaciones para fortalecer la difusión de las acciones de la Comisión.

“Bajo este esquema de trabajo, se prevé la producción de materiales digitales de alta calidad, con contenido informativo accesible y revisado por un comité técnico especializado, garantizando rigor en la comunicación institucional. Posteriormente, dichos materiales serán difundidos y evaluados para medir su impacto, así como para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas”, señaló Varela Flores.

El secretario Varela Flores subrayó que estos esfuerzos de coordinación resultan fundamentales para el estado de Tamaulipas, que cuenta con un litoral de 420 kilómetros en el Golfo de México. Señaló que la participación en este tipo de espacios contribuye a la preservación del medio ambiente, el impulso al turismo, el fortalecimiento de la economía regional, el desarrollo territorial y el diseño de estrategias de seguridad, entre otros objetivos prioritarios.