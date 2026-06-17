Por: Raúl Terrazas Barraza

Políticos de piel dura

Da la impresión de que el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, anda muy molesto con opiniones superficiales respecto al desempeño de funcionarios regeneracionistas. Por eso, en la conferencia de prensa que da en el Palacio Legislativo dejó claro que trabajo mata grilla y que los resultados son medibles; los chismes, nunca.

Desde luego, el horno no está para bollos, porque ahora cualquiera que piense en una oportunidad política, por insignificante que sea, busca hacerse de espacios en la opinión pública. Comienza por descalificar a quienes le llevan delantera en las preferencias ciudadanas y seguirá de frente con cualquier tipo de campaña de descalificación.

Una buena parte de las y los diputados regeneracionistas de la Legislatura 66 andan con proyecto bajo el brazo para convertirse en candidatos a alcaldías y, ante la conclusión del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de labores legislativas, que es el 30 de junio, la lógica dicta que, para el primero de julio, todas y todos andarán en busca de preferencias.

La vía más segura de ser tomados en cuenta para las encuestas que definen las candidaturas en Regeneración Nacional es abonar todos los días, y de la forma que sea, adeptos al proyecto que diputadas y diputados traen desde hace mucho tiempo.

Es ya el momento para que todo político que levante la mano en busca de candidaturas, no solo de alcaldías, también de regidurías, sindicaturas, diputaciones locales y federales, tome algún remedio natural que le endurezca la piel contra ataques, descalificaciones, desinformación, exhibiciones en redes sociales y las palabrotas con las que puedan dirigirse a ellos; porque, de lo contrario, terminarán con trastornos psicológicos que podrían dejarlos fuera de la jugada antes de tiempo.

Son también tiempos en los cuales cada hijo de esta patria que tiene un dispositivo móvil se convierte en un enemigo en potencia, y una vez que le agarran el gusto por el daño que hacen a políticos y sus proyectos, se van sin frenos, pasándose de la raya sin importar en qué parte de esa línea están la prudencia, la verdad y la mentira.

Los otros

De bien para arriba, la reunión celebrada en Ciudad Madero entre autoridades de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de encontrar la causa de la presencia de hidrocarburo en la margen del río Pánuco, y que al parecer proviene de las instalaciones de PEMEX.

Estuvieron quienes debían estar: el alcalde Erasmo González Robledo; el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, por el Gobierno del Estado; el ingeniero Horacio del Ángel Castillo, delegado de SEMARNAT por el Gobierno Federal; su compañero de la PROFEPA, Jorge Ruvalcaba Castillo; y, desde luego, el comandante de la Primera Zona Naval, vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas. Se entiende que la dependencia representada por este último es la responsable de coordinar las acciones de investigación y análisis.

También acudieron representantes de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA y de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA.

De forma literal y de acuerdo con el ámbito de su competencia, el delegado de la PROFEPA debería ser quien sancione a los responsables de la alteración del ecosistema del río Pánuco; sin embargo, tendrán que definir entre todos la manera en que se abordará ese asunto que está en medios de comunicación y en redes sociales, debido a las observaciones realizadas por pescadores y ambientalistas del sur de la entidad.

Entre las consideraciones que hubo en la reunión de trabajo, quedó bien asentado que, ante todo, la idea es proteger el entorno y dar certeza a la población; es decir, habrá claridad en el hecho, porque sobre la base de estudios técnicos se determinará si hay daño ambiental y se definirán las sanciones que deban aplicarse de acuerdo con la legislación vigente.

La opinión de la legisladora federal de Altamira, Blanca Narro Panameño, en el sentido de que la propuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, respecto a eliminar la Ley del ISSSTE vigente para que los trabajadores federales se rijan otra vez por el antiguo esquema de pensiones, es inapropiada y fuera de base.

La diputada cree que ello generaría un impacto financiero multimillonario que afectaría la estabilidad presupuestal del país, porque el gobierno tendría que entrarle con recursos propios a las pensiones; cosa que, desde su perspectiva, no sucederá, porque la ley vigente del ISSSTE no tiene reversa.

Qué queda, según la óptica de la legisladora de Altamira, quien, por cierto, aparece como una carta fuerte para la candidatura a la presidencia municipal el año que viene, que se mantenga el diálogo con los maestros de la Coordinadora a través de las mesas de negociación, dado que existe la determinación del Gobierno Federal de escuchar cada planteamiento que hagan y definir su inviabilidad o viabilidad.

Narro Panameño hizo ver que siempre será mejor el diálogo que las movilizaciones y, aunque estas últimas son la estrategia preferida, habrán de mantenerse los canales de comunicación, dado que está de por medio el equilibrio de las finanzas públicas del país.