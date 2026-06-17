Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Román Bock y el reto de consolidar la transformación

* Ya lo ven como el favorito para la diputación federal 05 de Victoria

*Que buena charla se aventó Javier Córdoba con el gober ayer en el multidisciplinario de la UAT

En el Distrito Federal 05 de Tamaulipas con cabecera en Ciudad Victoria, se necesitan perfiles cercanos a la gente, con capacidad de escuchar, gestionar y construir puentes entre las comunidades. En ese contexto, Román Bock representa una opción que ha trabajado durante años con ciudadanos, migrantes y familias tamaulipecas dentro y fuera del estado.

Su trayectoria ha estado marcada por la defensa de los derechos de los migrantes, la promoción de la participación ciudadana y el compromiso con las causas sociales que hoy impulsan la transformación de Tamaulipas. Su visión coincide con los principios de un gobierno humanista que pone a las personas en el centro de las decisiones públicas.

Román Bock entiende que el desarrollo de la región requiere unidad, cercanía con la ciudadanía y trabajo permanente en el territorio. Su mensaje se enfoca en generar oportunidades, fortalecer a las familias y respaldar el proyecto de bienestar que encabezan Morena y el gobernador Américo Villarreal Anaya. Con experiencia comunitaria, arraigo social y una visión de futuro; es por ello que, Román Bock se perfila como una voz fuerte y que se escuche desde la tribuna más alta del país, el Congreso de la Unión allá en San Lázaro, que puede contribuir a seguir construyendo un mejor estado y, “Por El Progreso de Tamaulipas” dentro del Segundo Piso de la Cuarta Transformación de México.

Y si a ello le agregamos que, conoce las preocupaciones de quienes viven en todo este distrito federal, municipios como Tula, Jaumave, Palmillas, Bustamante, Miquihuana, Güémez, Casas, Hidalgo, Llera y Ciudad Victoria, pero también entiende la realidad de miles de paisanos que, aun viviendo en Texas y otras regiones de Estados Unidos, mantienen fuertes vínculos con Tamaulipas.

Otro aspecto que juega a su favor es que no proviene exclusivamente de una estructura gubernamental. Su perfil está más ligado a la organización social, al activismo comunitario y al contacto directo con ciudadanos. En una época en la que existe una creciente demanda de representantes cercanos a la gente, esa característica podría convertirse en una ventaja competitiva importante. Además, el Distrito 05 requiere una representación que no solo gestione recursos, sino que impulse temas estratégicos, como el desarrollo regional, la atracción de inversiones, el fortalecimiento de la educación, de la salud, el apoyo al campo, la infraestructura carretera y la atención a las comunidades migrantes. Son áreas en las que Román Bock ha mostrado interés constante y donde podría aportar una perspectiva diferente desde esa trinchera.

En pocas palabras, Román Bock merece estar en la conversación y en la boleta del 2027, por lo que no lo pierda de vista en el futuro inmediato y reciente. Además es raza, cae bien y en estos tiempos de cambio cuenta mucho.

NOTAS CORTAS

1.- Que una vez de presenciar la gran final estatal del concurso de rondas infantiles y salto de cuerda, el gobernador Américo Villarreal Anaya, antes de partir en su comitiva, llamó la atención el diálogo que tuvo en lo cortito y muy privado con el titular de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Victoria, Javier Córdoba González, a quien le dedicó buen tiempo de charla. De que trataron, no lo supimos, lo que si es cierto, es que el número uno de Tamaulipas lo ve muy bien y a lo mejor le encargo una chamba. Aunque se afirma que, vienen los tiempos políticos del 2027 y si hay un experto en la materia tanto electoral como en lo jurídico, es precisamente el abogado Córdoba González.

2.- Adivinanza:

A ver, a ver ¿Quién es el frustrado, acelerado y analfabeto aspirante a la alcaldía de Victoria que con encuestas falsas quiere sorprender a propios y extraños que él es el bueno?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.