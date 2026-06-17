Designan a José Ives Sobrerón Mejia como Titular de la Vicefiscalía de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad.en la FGJT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con base en las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, designó a José Ives Soberón Mejía como nuevo Titular de la Vicefiscalía de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad.De acuerdo con el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Institución, la Vicefiscalía de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad es responsable de coordinar, dirigir y supervisar la persecución de los delitos en su fase judicial y hasta la resolución correspondiente, conforme a las formalidades del sistema penal acusatorio, además de velar por el debido proceso en los asuntos iniciados bajo el sistema de justicia mixto tradicional.El Maestro Soberón Mejía es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, cuenta con dos maestrías en Conflictología y Derecho Constitucional, y tiene una amplia trayectoria en el servicio público.

Anteriormente se desempeñó como titular del Sistema de Justicia Alternativa Penal en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas; recientemente fungió como Director General de los Centros de Conciliación Laboral de Tamaulipas y como Titular de la Dirección General de Atención Temprana y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La designación realizada por el Fiscal General reafirma el compromiso de esta institución con el fortalecimiento de la procuración de justicia, la conducción eficaz de los procesos penales, el respeto al debido proceso, la atención a víctimas, ofendidos, testigos y demás personas que intervienen en el procedimiento penal, así como con el desarrollo de una actuación ministerial eficiente, responsable y apegada a derecho.