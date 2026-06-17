Avanza la expansión del frijol guar en el norte de Tamaulipas

San Fernando, Tamaulipas.- Junio 17 de 2026..- Con la participación de más de 70 productores agrícolas de San Fernando y la región, se llevó a cabo una reunión informativa para fortalecer el desarrollo del cultivo de frijol guar, en la que se dieron a conocer los esquemas de comercialización, financiamiento y distribución de semilla que respaldan este importante proyecto productivo.

En el encuentro estuvieron presentes la alcaldesa de San Fernando, Verónica Aguirre de los Santos, y el presidente municipal de Méndez, Juan Mendoza Fuerte. En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, asistió el asesor de la dependencia, Juan Báez Rodríguez, así como el gerente agropecuario de la Zona Norte de Polymerals Grupo Agrícola, José Luis Madero Garagarza.

Durante la reunión se brindó información a los productores que ya establecieron el cultivo y a quienes se encuentran en proceso de siembra sobre las condiciones de comercialización de la cosecha, los centros de recepción del producto y las opciones de financiamiento disponibles a través de la empresa participante.

Asimismo, se informó que, con la tercera entrega de semilla realizada recientemente, se alcanzará una distribución cercana a las 20 toneladas, un volumen suficiente para establecer más de 3 mil hectáreas de cultivo en la región, consolidando el interés y la confianza de los agricultores en esta alternativa productiva.

Entre los beneficios anunciados, Báez Rodríguez destacó que la producción de guar será adquirida a un precio de 600 dólares por tonelada. Además, se implementará un esquema de apoyo para compartir los costos de transporte hacia el centro de acopio ubicado en Empalme, Sonora, lo que permitirá reducir gastos y mejorar la rentabilidad para los productores.

De igual forma, se dio a conocer que la semilla entregada no requiere pago anticipado. Su costo, establecido en 100 pesos por kilogramo, será cubierto al momento de la entrega de la cosecha, facilitando el acceso al programa y favoreciendo la incorporación de un mayor número de agricultores.

Finalmente, se resaltó el amplio potencial industrial del guar y las oportunidades de mercado que representa para Tamaulipas, particularmente ante el desarrollo de proyectos energéticos, especialmente en el sector petrolero. Esta perspectiva abre la posibilidad de fortalecer las cadenas de suministro locales, generar valor agregado y ofrecer mejores condiciones de comercialización para los productores del estado.

En la reunión también participaron Perfecto Solís Alanís, director de Vinculación Institucional; Carlos Adrián Cervantes Parra, secretario de Desarrollo Rural Municipal; Martín Artemio López Castillo, jefe del CADER San Fernando; y productores agrícolas, quienes abordaron diversos temas de interés para el sector.