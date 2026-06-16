Supervisa SEBIEN comedores y entrega beneficios sociales en Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 16 de 2026.- La Secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Casas González, realizó una visita de supervisión a los Comedores del Bienestar situados en el municipio de Victoria, donde se constató que se cumple con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de las personas en situación de desventaja económica o que pertenecen a grupos vulnerables, tal como lo promueve la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Los comedores visitados fueron los de las colonias Echeverría, Francisco I. Madero y Ampliación Las Playas, siendo en este último donde se realizará la estrategia de Atención Oportuna y Disminución del Riesgo Cardiovascular de la Secretaría de Salud, para la atención de comensales del programa “Comedores del Bienestar”.

La estrategia se desarrollará el proximo miércoles 17 de junio en conjunto por la Subsecretaría de Fortalecimiento y Participación Social de la SEBIEN y la Dirección de Medicina de Estilo de Vida Saludable de la Secretaría de Salud, con diversas acciones de atención especializada totalmente gratuita

La jornada de trabajo incluyó el traslado al ejido 18 de Marzo donde se hizo entrega de apoyos sociales del programa Atención Ciudadana para el Bienestar Social y de Alimentando tu Bienestar, que consistieron en tinacos para almacenamiento de agua, paquetes alimentarios, material deportivo y un paquete de libros para la comunidad escolar.

En el evento desarrollado en la Escuela Primaria “Unión y Progreso”, Casas González destacó que hace unas semanas el gobernador puso en marcha el programa Alimentando tu Bienestar, mediante el cual se entregarán casi 300 mil paquetes alimentarios en todo el estado con la modalidad de credencial con QR de cada beneficiario para garantizar que los recursos les lleguen directamente y sin intermediarios.

“Sepan que van a recibir cinco entregas este año y que en cada entrega van a presentar su credencial y QR para justamente tener esa transparencia con nuestros beneficiarios. Este gobierno humanista garantiza la atención especial a los más vulnerables, con acciones públicas de transformación para el bienestar”, destacó Casas González.

Acudieron a estas actividades Juan Esteban Arratia Sepúlveda, director regional de la SEBIEN, Jorge Antonio Borrego Cedillo, delegado, José Zúñiga de León, Asistente Técnico, José Baez Aguilar comisariado ejidal, Claudia Guadalupe Hernández Aguilar, directora de la Escuela Primaria “Unión y Progreso”, del ejido 18 de Marzo.