Recibe la Senadora Olga Sosa a empresa mexicana dedicada al desarrollo de biofertilizantes sustentables para impulsar sus operaciones.

La innovación y el desarrollo tecnológico son fundamentales para fortalecer la competitividad del sector agroalimentario

Ciudad de México, 16 de junio de 2026. – En su calidad de presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado de la República, la senadora Olga Sosa sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la empresa mexicana Biotecnología Microbiana, S.A. de C.V., dedicada al desarrollo y producción de biofertilizantes sustentables.

La senadora Olga Sosa reconoció el esfuerzo de las y los emprendedores mexicanos que impulsan soluciones innovadoras para el campo, así como su contribución al desarrollo de alternativas sustentables que favorecen una agricultura más productiva y respetuosa con el medio ambiente, tal como lo plantea el Plan México propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La senadora morenista sostuvo ser una aliada de la innovación y el desarrollo tecnológico fundamentales para fortalecer la competitividad del sector agroalimentario. “Desde la Comisión de Agricultura mantenemos una política de puertas abiertas para escuchar a productores, emprendedores, investigadores y empresas que contribuyen al desarrollo del campo mexicano”, señaló.

Asimismo, reiteró que la comisión trabaja de manera institucional bajo la visión de la cuarta transformación de impulsar la soberanía y ser aliados de la inversión honesta que respeta el medio ambiente.

“La transformación de México requiere de un campo fuerte, sustentable y apoyado por la ciencia nacional. Al impulsar a las empresas nacionales garantizamos empleo, estabilidad económica regional y avanzamos en la ruta de la soberanía alimentaria que lidera nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, destacó Olga Sosa.

En ese sentido y como parte de sus funciones de representación y gestión social, la legisladora tamaulipeca se comprometió en establecer una comunicación de doble vía que permita impulsar la producción de biofertilizantes, un sector clave para el fortalecimiento del campo y la autosuficiencia alimentaria del país.

En la reunión participaron Ana Lilia Aguilar Ledezma, Administradora Única y Representante Legal de Biotecnología Microbiana, S.A. de C.V.; Claudia Isabel Olalde Aguilar, asesora jurídica; y Mauro Agur Salazar Cerda, Director Comercial de la empresa.