Promueve Tamaulipas nuevas oportunidades de inversión con España

– Ninfa Cantú Deándar se reunió con el embajador de España en México para impulsar una agenda de inversión, comercio e innovación

Ciudad de México.- Junio 16 de 2026.- Con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación económica, comercial y tecnológica entre Tamaulipas y España, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, en el marco del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

Durante el encuentro, Cantú Deándar destacó las oportunidades de colaboración en sectores estratégicos como el agroindustrial y agroalimentario, así como en innovación, transferencia tecnológica, gestión eficiente del agua, sostenibilidad, economía circular y fortalecimiento de cadenas de valor.

Asimismo, se abordó el interés de promover vínculos de cooperación e inversión en los clústeres automotriz, eléctrico-electrónico y de tecnologías de la información, áreas clave para el desarrollo industrial, la competitividad y la atracción de nuevas inversiones a Tamaulipas.

La Secretaria de Economía señaló que España representa un aliado estratégico para fortalecer el intercambio de conocimientos, impulsar proyectos de alto valor agregado y ampliar las oportunidades de cooperación entre organismos empresariales, instituciones académicas y centros de investigación de ambas regiones.

Como resultado de la reunión, se planteó la construcción de una agenda conjunta para promover la inversión, el comercio y la colaboración tecnológica, así como dar seguimiento a los temas abordados durante una próxima visita del Embajador de España a Tamaulipas.

En la reunión participaron la subsecretaria de Inversión, Anabell Flores Garza; el subsecretario de Desarrollo Sostenible, Competitividad y Comercio Exterior, Luis Armando Cantú; el director general de Planeación, Víctor Landa Ríos; y la representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, Iris Franciolli.

Estas acciones forman parte de la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, de impulsar un desarrollo económico con prosperidad compartida, fortaleciendo la cooperación internacional, la inversión y la innovación como herramientas para generar bienestar en Tamaulipas.