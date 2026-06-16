Participa FGJE en Foro para reforma a Ley de Derechos Humanos de Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas participó en el Foro de Participación Ciudadana para la Construcción de la Reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), como parte de las acciones de vinculación y fortalecimiento de la participación ciudadana.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió al Museo del Ferrocarril, en este municipio, donde se desarrolló este espacio de diálogo orientado a recoger propuestas, experiencias y aportaciones relacionadas con el fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos.

Durante la actividad, se compartieron propuestas y experiencias relacionadas con los mecanismos de coordinación y participación entre la Fiscalía y los organismos de derechos humanos, particularmente en la atención y seguimiento de recomendaciones derivadas de carpetas de investigación.

Asimismo, se destacó la importancia del trabajo institucional conjunto para fortalecer el acceso a la justicia, la atención a víctimas y el respeto a los derechos humanos.

Con este tipo de acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de continuar impulsando la coordinación interinstitucional, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones, con el propósito de construir una justicia más cercana a la ciudadanía.