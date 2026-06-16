Gobierno de Tamaulipas y CFE atienden y restablecen el suministro eléctrico tras las lluvias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 16 de 2026.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER), en coordinación permanente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), atendió y dio seguimiento a diversas afectaciones en el suministro de energía eléctrica registradas en los municipios de Matamoros y Ciudad Victoria, derivadas de las intensas lluvias y fuertes rachas de viento que se han presentado en distintas regiones del estado.

En Matamoros, las condiciones climatológicas ocasionaron interrupciones en el servicio eléctrico en los fraccionamientos Las Brisas y Palmares. Ante esta situación, personal de la SEDENER, encabezado por el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, se trasladó a las zonas afectadas para supervisar las labores de atención y verificar el restablecimiento del suministro.

Gracias al trabajo coordinado entre la dependencia estatal y la CFE, el servicio fue restablecido en su totalidad. Personal de la Secretaría permanece en territorio realizando recorridos y dialogando con las y los vecinos para constatar la normalización del servicio. Asimismo, se sostuvo una reunión de trabajo con la Superintendencia de la Zona Matamoros, para fortalecer la vinculación entre la SEDENER y la CFE y dar atención rápida y oportuna a la población ante las afectaciones derivadas de las lluvias y ráfagas de viento que se están presentando en el estado.

De igual forma, en Ciudad Victoria se atendió una interrupción del suministro eléctrico en la calle Petroleros del fraccionamiento Villarreal, ocasionada por la caída de un cable tras una fuerte lluvia acompañada de ráfagas de viento. Luego de que los habitantes realizaran su reporte correspondiente al número 071, personal de la SEDENER acudió al lugar para verificar la situación y dar seguimiento a la atención de la incidencia.

El Secretario de la SEDENER, Walter Julián Ángel Jiménez, reiteró el compromiso y la instrucción del gobernador Américo Villarreal, en mantener una cercanía y contacto directo con la población y personal de la CFE, para supervisar la operación de la infraestructura energética y garantizar que el suministro eléctrico llegue de manera eficiente a las familias tamaulipecas.

La Secretaría de Desarrollo Energético exhorta a la población a reportar cualquier interrupción en el suministro eléctrico a través del número 071 de la CFE, teniendo a la mano su recibo de energía eléctrica para agilizar la atención de los reportes, así como contactar a la secretaría mediante sus redes sociales para reportar cualquier falla.