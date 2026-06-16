Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Abogado tulteco levanta la mano por el PRI

El pasado miércoles 10 de junio, a eso de las 10.30 a.m., nuestras fuentes fidedignas de todo crédito, cámaras a todo movimiento, presenciaron en el Restaurante “Mi Pueblito” en Matamoros, Tamaulipas, una reunión entre un alto mandó del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), un miembro de la familia del malogrado candidato del tricolor en el 2010 y un abogado tulteco. La reunión-desayuno fue de aproximadamente más de 2 horas.

Este Restaurante que se distingue por su rica cocina, el cual es ‘el verdadero sabor de México’, suele reunir a lo más selecto de la clase política local y foránea. Le tocó atender a este trio de políticos que buscan de alguna manera revivir a este instituto y motivados por lo acontecido hace días allá en Coahuila, donde el Revolucionario Institucional se llevó carro completo.

Esta es una jugada política de tres bandas que independientemente de otras cosas, ya le van pensando con quien se la pueden jugar en el Pueblo Mágico de Tula para la alcaldía.

Así que, no lo olvide que aquí lo leyó en su columna preferida, donde el PRI tendrá un abogado de candidato por esa tierra semiárida, de quien me informan que anda muy animado ese jurista y muy bien visto por la ciudadanía.

Por lo pronto, y desde ahorita les dijo, no es el traidor y apestado de Arturo Portales Castillo, ese que les aventó la dirigencia municipal en pleno proceso electoral para irse a refugiar a los brazos del fuereño ex alcalde y muy cuestionado por la ASE, Toño “Laminas” Leija Villarreal, quien lo hizo titular de Desarrollo Económico en su trienio por órdenes directas del “Truko”.

Desde hoy podemos anunciar que el PRI en Tula podría agarrar vuelo rumbo al 2027, aunque Morena está muy arraigado en el municipio y todo seria de pronósticos reservados. Así que pendientes para informar de lo que acontezca por allá en esa esquina del estado.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, sin ser aves de mal agüero, Morena en Palmillas nada mas no pinta, ni cacha y ni deja batear, pues el PT, además de que esta de tu lado sigue creciendo en ese municipio de la Sierra Madre Oriental. Podrán hacer mil Asambleas Informativas y aun así no levanta. Que no le echen mentiras a la presidenta CSP, tampoco al gobernador AVA, porque esos que se dicen morenistas de altos mandos, nada más van por el billete y no defienden los logros de la transformación.

Así también andan por Bustamante, todos desbalagados y en lugar de sumar restan; por eso todas y todos hablan bien de la alcaldesa MRG, pues atiende en lo inmediato las demandas de la gente, además es institucional y la ven bien en ambas esquinas del tercer piso de Palacio de Gobierno.

2.- En los círculos políticos municipales ya se reconoce lo muy mal que andan las finanzas en Miquihuana y se dice que en los siguientes días les podría caer los auditores del estado. Que incluso aseguran que la alcaldesa Gladys Magalis Vargas Rangel, no la concilia ni el sueño de tanto pensar de cómo le hará, pues que le siga creyendo a su media naranja, a quien además ya se le cayó el sueño de sustituirla en el cargo por nepotismo.

3.- El alcalde de Jaumave Manuel Báez Martínez, emprende obras que cambian la vida de varias comunidades rurales y eso lo vemos constantemente por el municipio. Gracias a las gestiones directas de la gente se le da respuesta inmediata. Y si a ello le agregamos que, recientemente lo vimos reunirse con el gobernador, su amigo, el Dr. Américo Villarreal Anaya, para conocer los avances que se siguen impulsando por el bienestar de su gente, por lo que, este municipio es un orgullo de Tamaulipas, pues sus manantiales, ríos y montañas lo hacen un gran destino turístico que vale la pena visitar.

Así ambos gobernantes invitan a que aprovechen los fines de semana para visitar Jaumave y disfruten de sus bondades naturales que posee. Bello este municipio enclavado en las faldas de la Sierra Madre Oriental.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.