Destacan tamaulipecos en Mundial de Atletismo para atletas con síndrome de Down

Sofía, Bulgaria.- Junio 16 de 2026.- Los atletas tamaulipecos Gabriel Alejandro Avilés González y Juan Daniel Rodríguez Mascorro tuvieron una brillante actuación en el Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026, al aportar más medallas al representativo mexicano durante la segunda jornada de competencias.

El victorense Gabriel Alejandro Avilés González se convirtió en la gran figura de la delegación nacional al conquistar dos medallas de oro. Se proclamó campeón mundial en la prueba de los 100 metros planos, previamente integró el equipo mexicano que obtuvo el primer lugar en el relevo 4×100 metros, junto a Rosario Pelayo Fuentes, Paola Romero y Ángel Flores González.

Con este resultado, Avilés suma ya dos títulos mundiales en Sofía, consolidándose como uno de los atletas más destacados del certamen y poniendo en alto el nombre de Tamaulipas y México.

Por su parte, Juan Daniel Rodríguez Mascorro también firmó una destacada participación al subir al podio en tres ocasiones. El atleta de Ciudad Victoria obtuvo la medalla de plata en los 400 metros planos, plata en salto de longitud y bronce en lanzamiento de disco, demostrando calidad y versatilidad en distintas pruebas de pista y campo.

Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, dijo que gracias a la actuación de ambos deportistas, Tamaulipas aportó dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce al medallero de la Selección Mexicana, que cerró la jornada con un total de 15 preseas: ocho de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

Los atletas tamaulipecos participan en esta justa internacional con el respaldo del Gobierno del Estado, a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas.