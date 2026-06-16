Consolida Tamaulipas la formación de talento especializado para la industria de semiconductores

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 16 de 2026.- Como parte de la estrategia estatal para la formación de talento humano especializado, inició el Programa de Capacitación en Backend: Ensamble, Prueba y Empaquetado (ATP), iniciativa estratégica impulsada por el Gobierno del Estado, con el propósito de fortalecer proyectos enfocados en el desarrollo de la industria de semiconductores en Tamaulipas.

Este importante esfuerzo se realiza de manera coordinada entre la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), la Secretaría de Economía (SE), el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), el CINVESTAV Unidad Tamaulipas, la CANIETI, el Colegio de Tamaulipas (COLTAM) y diversos organismos aliados, quienes consolidan una alianza académica y tecnológica en beneficio de las y los tamaulipecos.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior y representante de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, destacó que la capacitación especializada en procesos de ensamble, prueba y empaquetado de semiconductores permitirá fortalecer las capacidades técnicas y académicas de docentes e instituciones educativas.

Señaló que esta formación profesional se alinea con las necesidades de una industria que actualmente es considerada estratégica para el crecimiento económico mundial y abre nuevas oportunidades para la entidad, al demandar talento altamente capacitado en áreas relacionadas con la tecnología, la manufactura avanzada y la innovación.

“Preparar a nuestros docentes y fortalecer las capacidades de nuestras instituciones educativas es una inversión en el futuro de Tamaulipas. La formación de talento especializado será determinante para aprovechar las oportunidades que ofrece esta industria y consolidar un ecosistema de innovación competitivo”, reiteró.

Subrayó que el Gobierno de Tamaulipas, a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, refrenda su compromiso de impulsar una educación vinculada con la ciencia, la tecnología y la innovación, promoviendo la formación de talento humano altamente especializado y fortaleciendo las condiciones para el desarrollo económico sostenible de la entidad.

La primera generación está integrada por 50 docentes de instituciones de educación media superior y superior del estado, como la Universidad Autónoma de Tamaulipas; las Universidades Tecnológicas de Tamaulipas Norte, Matamoros, Nuevo Laredo y Altamira; las Universidades Politécnicas de Victoria y Altamira; el Tecnológico Nacional de México, en sus campus Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Ciudad Madero, así como el Instituto Tecnológico Superior de El Mante; además del CONALEP Tamaulipas, CBTis y CETis, quienes recibirán capacitación práctica impartida por IBEROTECH bajo la metodología “Learning by Doing”.

En la ceremonia de inicio de este programa se contó también con la participación de la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar; el director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), Julio Martínez Burnes; y la directora general adjunta de EmTech Institute y directora de Semiconductor Alliance México, Yadira Álvarez Reyes.