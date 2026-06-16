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Con Operativo “Escuela Segura”, Guardia Estatal de Género mantiene proximidad con estudiantes

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 16 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y atención de las diferentes modalidades de la violencia que pudieran presentarse en el entorno escolar, personal de la Guardia Estatal de Género lleva a cabo el operativo ‘’Escuela Segura’’ en los municipios en los que tiene presencia.

Algunos de los planteles en los que se llevaron a cabo estas acciones fueron el Jardín de Niños Leona Vicario ubicado en el municipio de Altamira y la Escuela Primaria Lauro Aguirre de la comunidad El Alba, en el municipio de El Mante.

Además de la presencia y vigilancia en instituciones educativas, se implementó el operativo “Colonia Segura” en los sectores aledaños, a través del cual se dialogó con la población en general para dar a conocer las funciones de la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV) y los números de emergencia 911 y 089 para denuncias anónimas.

La cercanía con la población refuerza la confianza para denunciar casos de violencia ejercida principalmente hacia sectores con mayores condiciones de vulnerabilidad, a quienes la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) brinda apoyo con acompañamiento y canalización a las instituciones correspondientes a través de la UMEAV

 

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