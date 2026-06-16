Celebra Congreso de Tamaulipas la decimosexta edición de “Diputada y Diputado por un Día”

Cd. Victoria, Tam.- En un espacio de expresión, aprendizaje y participación democrática, niñas y niños de diversos municipios del estado se reunieron en el Congreso local para formar parte de la Sesión con Carácter Académico “Diputada y Diputado por un Día” 2026.

Esta actividad es resultado de la coordinación entre el Congreso del Estado, la Secretaría de Educación de Tamaulipas y el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), con el propósito de fomentar entre la niñez tamaulipeca los valores cívicos, democráticos y de participación ciudadana.

Al inaugurar este ejercicio académico parlamentario, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, diputado Humberto Armando Prieto Herrera, destacó la importancia de abrir espacios para que las nuevas generaciones conozcan el funcionamiento de las instituciones democráticas y participen activamente en los asuntos de interés público.

“Cuando vemos a niñas y niños interesados en conocer cómo funcionan nuestras instituciones, cuando los vemos expresando sus ideas, haciendo propuestas y participando con entusiasmo, sabemos que el futuro de Tamaulipas está en muy buenas manos”, expresó.

Por su parte, el consejero presidente del IETAM, Juan José Guadalupe Ramos Charre, señaló que este ejercicio representa una valiosa herramienta para fortalecer la cultura democrática desde la infancia, promoviendo valores como la representación, el respeto, el diálogo y la construcción de acuerdos.

“La participación ciudadana comienza desde la infancia. La democracia se fortalece cuando aprendemos a involucrarnos, a dialogar y a trabajar en conjunto para alcanzar objetivos comunes”, afirmó.

En representación del secretario de Educación de Tamaulipas, Samuel Alcántara reconoció el esfuerzo de madres, padres de familia, docentes y directivos escolares que impulsan la participación de las y los estudiantes en actividades formativas que fortalecen su desarrollo cívico.

Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, tomó protesta a las niñas y niños que integraron el Parlamento Infantil “Diputada y Diputado por un Día” 2026, exhortándolos a desempeñar esta responsabilidad con entusiasmo, respeto y compromiso.

“Su presencia es motivo de alegría y orgullo porque son ustedes el presente y futuro que tiene nuestro estado”, señaló.

Durante la sesión académica, las y los estudiantes presentaron diversas iniciativas relacionadas con temas de interés para la niñez tamaulipeca.

El Diputado por un Día, Saúl Abdiel Castillo Hernández, propuso acciones para fortalecer la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes; por su parte, Fabricio Kari Gutiérrez Rodríguez planteó promover jornadas de limpieza escolar y comunitaria, programas de reciclaje y separación de residuos, así como la creación de huertos escolares. Asimismo, la Diputada por un Día, Alicia Monserrat García Cruz, impulsó acciones para fortalecer la práctica deportiva mediante programas y actividades en distintas disciplinas, mientras que la Diputada por un Día, Cristal Estefanía Gómez, propuso la implementación de talleres de concientización sobre los riesgos asociados al uso de la tecnología.

Por último, en representación de las diputadas y diputados por un día, la niña Diputada por un Día, Karla Abigail Ramírez Tavera, expresó su agradecimiento al Congreso del Estado, al Instituto Electoral de Tamaulipas, a la Secretaría de Educación, así como a madres, padres de familia, maestras y maestros, por hacer posible esta experiencia académica y democrática que les permitió conocer de cerca el trabajo legislativo y fortalecer su formación ciudadana