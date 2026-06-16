Brinda seguridad la Guardia Estatal a caravana de connacionales a través del Programa Héroes Paisanos

-Más de dos mil personas ingresaron a territorio nacional por Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Junio 16 de 2026.- o parte de las acciones implementadas en el marco del programa Héroes Paisanos, la caravana Migrantes Unidos, conformada por 402 vehículos y alrededor de dos mil personas, ingresó al territorio mexicano a través de la frontera tamaulipeca, específicamente por el Puente Internacional Juárez-Lincoln del municipio de Nuevo Laredo.

En este municipio, las y los connacionales fueron recibidos por personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Puente III.

A partir del Puente Internacional II Juárez-Lincoln hasta los límites con el estado de Nuevo León, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) proporcionaron seguridad y vigilancia a la caravana a lo largo de la Carretera Federal 85.

Estas acciones se realizaron de manera coordinada con personal de la Guardia Nacional, Tránsito del municipio de Nuevo Laredo, Instituto Nacional de Migración (INM), Protección Civil y Bomberos del estado de Querétaro.

En todo momento se proporcionó vigilancia a la caravana de connacionales, contribuyendo a que su traslado por esta entidad se realizara de manera segura y ordenada.