Activa SST protocolos sanitarios ante pronóstico de huracán

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 16 de 2026.- La Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, exhortó a la población a atender las recomendaciones y los avisos emitidos ante la presencia de las lluvias, y que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se formó el primer ciclón tropical de la temporada sobre el Golfo de México.

Dijo que el gobierno de Américo Villarreal Anaya, a través de la dependencia estatal, se mantiene activo y al pendiente de la evolución de este fenómeno natural para evitar daños y afectaciones a la salud e integridad de la población.

“Con las precipitaciones generadas en los últimos días y ante la formación del ciclón que podría llegar a costas tamaulipecas, se activaron los protocolos de vigilancia sanitaria y epidemiológica para disminuir daños a la salud que se pudieran generar”, destacó Hernández Campos.

Para ello, se mantiene la coordinación permanente con las dependencias involucradas como Protección Civil, CONAGUA, COEPRIS, los Distritos de Salud para el Bienestar, así como las unidades hospitalarias, las cuales, con el respaldo del gobernador del estado, cuentan con el abasto de los insumos necesarios para dar respuesta inmediata a las necesidades de la población.

En este contexto, se analizan los daños generados, se realizan las verificaciones a los refugios temporales y tomas de agua; se integran las brigadas médicas y los puntos estratégicos de atención médica inmediata; así como se activan los grupos de atención para realizar el saneamiento básico y evitar brotes de enfermedades.

Entre las recomendaciones para este tipo de eventos meteorológicos destaca: