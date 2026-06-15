Exhorta Protección Civil a extremar precauciones ante pronóstico de lluvias intensas en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 15 de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante la noche de este lunes y la madrugada del martes se prevén lluvias intensas en diversas regiones de Tamaulipas, por lo que hizo un llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar medidas preventivas para salvaguardar su integridad.

Luis Gerardo González de la Fuente, Coordinador Estatal de Protección Civil, señaló que, de acuerdo con los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones más intensas se registrarán durante este periodo, y podrían presentarse en municipios de las zonas norte, centro y sur de la entidad.

Indicó que las lluvias registradas en los últimos días han sido de beneficio para el estado, particularmente en la recuperación de los niveles de almacenamiento de presas y cuerpos de agua, gracias a los escurrimientos derivados de las precipitaciones.

No obstante, exhortó a la ciudadanía a no cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas, especialmente en aquellos sitios donde se presenten corrientes de agua o incrementos repentinos en los niveles de los cauces, ya que estas condiciones pueden representar riesgos para la seguridad de las personas.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que las líneas de emergencia se mantienen activas y disponibles las 24 horas para reportar cualquier situación de riesgo o solicitar apoyo ante contingencias derivadas de las lluvias.

Por último señaló que la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y trabaja en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender de manera oportuna cualquier eventualidad que pudiera presentarse.