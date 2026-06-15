Consolidan Secretaría de Salud y sindicatos una agenda de trabajo conjunta

-En la reunión coincidieron en fortalecer el sistema de salud que impulsa el doctor Américo Villarreal Anaya, privilegiando el diálogo y buen entendimiento

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 15 de 2026.- La Secretaria de Salud de Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos, encabezó una reunión de trabajo con las y los titulares y representantes de las distintas organizaciones sindicales con presencia en la dependencia, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, consolidar una relación de respeto y diálogo permanente para promover acciones conjuntas en beneficio de la base trabajadora del sector salud.

“Tenemos que fortalecer y contribuir con todo su trabajo a este sistema de salud que impulsa nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya”, dijo Hernández Campos, al resaltar que para ella como titular, todas y todos, además de sus organizaciones, son importantes.

Hizo un llamado a la unidad ya que, esto es fundamental para caminar de la mano y lograr los objetivos en beneficio de la población y la base trabajadora. “No pensamos igual en todo, pero si debemos mantener el respeto, el diálogo y la disposición para seguir avanzando”.

Ante los líderes y representantes de las distintas organizaciones sindicales destacó: “nosotros como mexicanos tenemos dos grandes líderes, una de ellas orgullosamente mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que todos los días nos llama al diálogo; y otro líder es, orgullosamente, el doctor Américo Villarreal Anaya, por él estamos aquí sentados, él es el que me instruye para dialogar, para construir puentes, no desunión, porque esa realmente es su perspectiva, su convicción, para él somos importantes cada uno de los tamaulipecos por ende cada uno de las y los trabajadores”.

En el encuentro, sin presedentes, participaron la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas y Organismos Públicos Descentralizados (SUTSPET), Blanca Guadalupe Valles Rodríguez; en Representación de Adolfo Sierra Medina, secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Alma Rosa Escobar Camacho; el secretario general Interino del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud, Sección 1 (SINAITSA) Omar García Lara; la representante Estatal del Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA) Reyna San Juana Guerrero Vázquez; y en representación de Raúl Torres Reyes, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 74, asistió Juan José Treviño.

Durante la reunión se intercambiaron opiniones y planteamientos sobre temas de interés común, relacionados con las condiciones laborales, el fortalecimiento de los servicios de salud y el bienestar del personal. De igual manera, se reiteró la disposición de cada uno de los sindicatos de mantener una comunicación abierta y constructiva que permita atender de manera oportuna las necesidades e inquietudes de las y los trabajadores.

La Secretaria de Salud destacó la importancia de la colaboración entre la autoridad y las organizaciones sindicales, para impulsar acuerdos y estrategias que contribuyan al fortalecimiento institucional, privilegiando siempre el diálogo, la unidad y el trabajo coordinado en favor del sistema de salud de Tamaulipas y de la población que recibe sus servicios.

El encuentro de trabajo que se realizó en las oficinas de la dependencia estatal, los titulares y representantes de las distintas organizaciones sindicales coincidieron en reconocer el trabajo y la disposición de la titular de salud y política de puertas abiertas, lo que permite trabajar en un marco de coordinación y respeto fortaleciendo así a los trabajadores y a la población que más lo necesita.