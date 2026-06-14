Tamaulipas recibe reconocimiento nacional por liderazgo en cirugías de cataratas

Además el gobierno del estado obtuvo el quinto lugar nacional por la entrega de apoyos no quirúrgicos, como lentes y andadores

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 14 de 2026.- Tamaulipas obtuvo un reconocimiento nacional por parte del Director General de la Administración Federal de la Beneficencia Pública, Alfredo Cordero Esquivel, gracias a los resultados alcanzados a través de la campaña “Bienestar en tu Mirada” que se realiza a través de la Secretaría de Salud e impulsada por el DIF estatal.

Adriana Marcela Hernández Campos dijo que, la distinción fue otorgada debido a la realización de mil 160 cirugías de cataratas en beneficio de la población tamaulipeca, cifra que posiciona al estado en el primer lugar nacional en procedimientos quirúrgicos de este tipo.

La Secretaria de Salud destacó que, en coordinación con el Sistema DIF Estatal que preside la doctora María Santiago de Villarreal, el IMSS Bienestar dirigido por Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, y con el apoyo del Patrimonio de la Beneficencia Pública de Tamaulipas, a cargo Carlos Pineda Murguía, el gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, obtuvo este reconocimiento nacional por parte del director General de la Administración Federal de la Beneficencia Pública.

“Con el gobierno humanista del doctor Américo Villarreal Anaya, y a propuesta del DIF estatal, se logra beneficiar a toda la población sin importar su derechohabiencia, además de obtener el quinto lugar nacional por la entrega de apoyos no quirúrgicos como apoyos funcionales; aparatos auditivos, lentes de armazón, prótesis de mama externas, entre otras cosas”, destacó Hernández Campos.

En este contexto, se reconoció la productividad que ha tenido Tamaulipas en los últimos años, manteniéndose entre los 2 primeros lugares; y los hospitales como el general del Mante, Reynosa y Victoria, así como el hospital integral de Miguel Alemán.

Por último, Hernández Campos señaló que, en este año, la meta programada es realizar dos mil 800 cirugías de cataratas y 300 cirugías de rodillas y caderas; y se destinarán 82 millones de pesos para la compra de 2 equipos que serán donados al Hospital Regional de Alta Especialidad y 14 millones de pesos para 44 procesadores de sonido para personas que tienen implante coclear.

“Estos logros reflejan el compromiso de las autoridades de Salud, del gobierno estatal, además del sistema DIF estatal, de acercar servicios de salud con calidad y de manera oportuna para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan”, concluyó.